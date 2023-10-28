سامسونج تشوّق للمزايا القادمة في كاميرا جالاكسي S24

نشرت سامسونج مقطع فيديو ترويجي يعرض بعض المزايا المنتظرة في كاميرا هواتف جالاكسي S24 القادمة.

وستكون هذه المزايا الجديدة متاحة مع حساس سامسونج البالغ دقته 200 ميجابكسل ومعالج كوالكوم الجديد سنابدراجون 8 جين 3 أو معالجها الأحدث إكسينوس 2400.

ومن المزايا الجديدة التي ستتيحها سامسونج ميزة Zoom Anyplace، التي يمكنها تتبع عنصر ما أثناء تسجيل مقطع فيديو وضبط التركيز عليه مع التقاط مشهدين للفيديو بدقة 4K بصورة كاملة الإطار والأخرى مكبرة من كاميرا واحدة، وتدعي الشركة أن الألوان وزاوية الفيديو تظل كما هي في المشاهد المكبرة والمصغرة.

وتحافظ ميزة Zoom Anyplace على دقة 4K عند تسجيل الفيديو والتنقل بين خيارات التكبير المختلفة.

وتقدم سامسونج أيضًا تقنية أخرى تطلق عليها اسم “E2E AI Remosaic” التي تغير طريقة إخراج البيانات في معالج الصور لتكون متوازية بدلًا من كونها متتابعة، وهو ما يساهم في تقليل وقت معالجة الصور وتحسين جودتها والتقاط الصور بشكل أسرع بمقدار الضعف، وفقًا لما ذكرته الشركة الكورية الجنوبية.

وتساهم قدرات الذكاء الاصطناعي في معالجي سنابدراجون 8 جين 3 وإكسينوس 2400 الجديدين اللذين تنوي سامسونج استخدامهما في هواتف جالاكسي S24 في تسريع المزايا القادمة في الكاميرا وتعزيزها.

وتنوي سامسونج استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نحو واسع في هواتف جالاكسي S24 القادمة التي يتوقع الكشف عنها وإطلاقها في الأسواق خلال الربع الأول من العام المقبل.