روبوت Bard يرد على أسئلتك في الوقت الفعلي

تلقى روبوت الذكاء الاصطناعي التوليدي من شركة جوجل المسمى Bard تحديثين جديدين ليصبح قادرًا على الاستجابة في الوقت الفعلي وتوفير ملخصات فضلى للبريد الإلكتروني.

وتتحرك جوجل بسرعة كبيرة فيما يتعلق بمبادرات الذكاء الاصطناعي، مع تأكديها المستمر على التطوير المسؤول لمبادرات الذكاء الاصطناعي، مثل Bard و Gemini.

ولا يرسل Bard ردًا إلا عند اكتماله، إذ كنت تضطر إلى الانتظار عند طرح السؤال من أجل الحصول على الرد من روبوت الدردشة الذي يجلب لك كمية كبيرة البيانات لتتمكن من الاطلاع عليها، على عكس نظيره ChatGPT الذي يكشف عن استجابته سطرًا تلو الآخر.

وأصبح بإمكان Bard الآن الرد على أسئلتك في الوقت الفعلي، مما يسمح لك بالحصول على لمحة عن إجابتك أثناء إنشائها بدلًا من الانتظار للحصول على الرد الكامل من روبوت الدردشة.

ولا يزال بإمكانك التبديل بين خياري “الرد في الوقت الفعلي” و”الرد عند الاكتمال” من أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة Bard إذا كنت لا تريد من Bard الرد على أسئلتك في الوقت الفعلي.

وتتيح لك جوجل الآن مقاطعة روبوت الدردشة في منتصف الجملة في حالة عدم إعجابك بالرد الذي ولده، إذ ترى زر “تخطي الرد” الذي يظهر في الجهة العلوية من مربع المطالبة عندما يبدأ روبوت الدردشة بإنشاء رد.

ويؤدي الضغط على الزر إلى إيقاف روبوت الدردشة عن إنشاء الرد، مما يسمح لك بكتابة سؤال آخر أو إعادة إنشاء إجابته دون الحاجة إلى انتظار الإجابة بأكملها.

كما يمكنك الضغط على زر “عرض المسودات الأخرى” لرؤية الردود البديلة لروبوت الدردشة. وتتيح لك جوجل أيضًا تعديل الرد ليصبح “غير رسمي” أو “احترافي”،

وقدمت جوجل بعض التحديثات الأخرى، ومنها طريقة تسمح لك برؤية الصور المحملة في المحادثات المشتركة.

ويلخص روبوت الدردشة الآن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني دفعة واحدة لتزويدك بالنقاط الأساسية إذا كنت تستخدمه مع جيميل، وتشير جوجل إلى أنه يستطيع الفهم بشكل أفضل عندما تحتاج إلى رسائل البريد الإلكتروني الحديثة.