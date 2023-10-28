جوجل تلتزم باستثمار ملياري دولار في أنثروبيك

وافقت شركة جوجل على استثمار ملياري دولار في أنثروبيك، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أسسها مديرون تنفيذيون سابقون في شركة OpenAI.

ويتضمن الالتزام ضخًا نقديًا مقدمًا بقيمة 500 مليون دولار و 1.5 مليار دولار إضافية لاستثمارها مع مرور الوقت.

وتأسست أنثروبيك في عام 2021، وهي المطورة لروبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي Claude 2 المنافس لروبوت ChatGPT الخاص بشركة OpenAI الذي تستخدمه شركات، مثل Slack و Notion و Quora.

وحصلت أنثروبيك على تمويل من Salesforce و Zoom، وقدرت قيمتها في وقت سابق من هذا العام بمبلغ 4 مليارات دولار.

ويتمتع Claude 2 بالقدرة على تلخيص نحو 75 ألف كلمة، وهو ما قد يعادل طول كتاب، في حين يستطيع ChatGPT التعامل مع نحو 3000 كلمة. ويمكن للمستخدمين إدخال مجموعات كبيرة من البيانات وطلب ملخصات في شكل مذكرة أو خطاب أو قصة.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها شركة الذكاء الاصطناعي Arthur، وهي منصة لمراقبة التعلم الآلي، أن Claude 2 هو روبوت الدردشة الموثوق من حيث الوعي الذاتي، مما يعني القياس الدقيق لما يعرفه وما لا يعرفه، والإجابة عن الأسئلة التي تدعمها بيانات التدريب فقط، وذلك بعد أن اختبرت Arthur روبوتات الدردشة من ميتا و Cohere و OpenAI.

واستثمرت جوجل في شهر أبريل 300 مليون دولار في أنثروبيك، وحصلت من خلالها على حصة مقدارها 10 في المئة.

وتعد أنثروبيك واحدة من الشركات الأربع التي دعيت في شهر أبريل لحضور اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي مع نائبة الرئيس، كامالا هاريس، إلى جانب OpenAI وألفابت ومايكروسوفت.

وجمعت أنثروبيك في شهر مايو 450 مليون دولار في جولة تمويل تعد الكبرى بالنسبة لشركة ذكاء اصطناعي منذ استثمار مايكروسوفت في شهر يناير في شركة OpenAI.

وتأسست أنثروبيك على يد داريو أمودي، نائب الرئيس السابق للأبحاث في OpenAI، وشقيقته دانييلا أمودي، التي كانت نائبة رئيس OpenAI للسلامة والسياسة، وكان العديد من خريجي أبحاث OpenAI الآخرين أيضًا ضمن الفريق المؤسس لشركة أنثروبيك.

وصرح أمودي في شهر يوليو أن الشركة استثمرت شهرين على الأقل في تطوير روبوتها للدردشة الأحدث مع فريق مكون من نحو 35 شخصًا يعملون مباشرة على نموذج الذكاء الاصطناعي وإجمالي 150 شخصًا يدعمونه.