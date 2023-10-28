تطبيق جوجل درايف يحسّن استعراض ملفات PDF

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق التخزين السحابي الخاص بها “درايف Drive” يتيح استعراض صفحتين معًا عند فتح ملفات PDF.

وتبدو تلك الخاصية على قدر كبير من الأهمية عند قراءة الكتب والمجلات الإلكترونية أو عند الحاجة إلى مقارنة النص في صفحتين متتابعتين.

وسيكون الوضع الجديد للعرض متاحًا في الهواتف الذكية القابلة للطي وكذلك الأجهزة اللوحية في الوضع الأفقي.

ويمكن تفعيل وضع عرض الصفحتين في ملفات PDF بالضغط على الأيقونة المخصصة التي تظهر بجانب أيقونة البحث.

وتقول جوجل إن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لكافة مشتركي خدمات ورك سبيس بالإضافة إلى أصحاب الحسابات الشخصية المجانية.

ويدعم تطبيق جوجل درايف أيضًا إمكانية فتح ملفين مختلفين معًا في الواجهة نفسها.

وتعمل جوجل بشكل دؤوب منذ عامين على تطوير التطبيقات الخاصة بها للاستفادة من وجود الشاشة الكبيرة في الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي، وهي تحدّث تطبيقاتها باستمرار وتضيف إليها المزيد من التغييرات والمزايا لرفع الإنتاجية.

وأضافت جوجل أيضًا ويدجت للتطبيق بتصميم أكثر حداثة وشريط تنقل، يسمح للتطبيق بعرض المزيد من الملفات على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

وكانت جوجل قد أضافت سابقًا ميزة الرسم والتظليل في ملفات PDF داخل تطبيق درايف، كما تختبر حاليًا تحسين خاصية البحث عن الملفات داخل التطبيق بإضافة مرشحات لفرز النتائج لتسهيل وتسريع الوصول إلى الملفات.

ويُنصح بتحديث التطبيق إلى آخر إصدار متوفر في متجر التطبيقات للاستفادة من المزايا الجديدة.