تسلا تواجه منافسًا للقيادة الآلية من جيلي وبايدو

تشتد المنافسة بالنسبة لشركة تسلا في مجال القيادة الذاتية ضمن الصين مع وصول Jiyue 01، وهي السيارة الكهربائية الأولى من المشروع المشترك بين شركة صناعة السيارات جيلي وشركة البحث والتكنولوجيا بايدو.

وأطلق المشروع المشترك المسمى Jiyue سيارة الدفع الرباعي المجهزة بمنصة بايدو المسماة Apollo، التي كانت قيد التطوير لمدة 10 سنوات وتستخدم منذ عام 2016 في المركبات الذاتية القيادة.

وتستخدم Jiyue 01 الخريطة العالية الدقة للمساعدة في القيادة، مع أنها تتجه نحو نهج الرؤية النقية، الذي يستخدم في الغالب الكاميرات لتقييم البيئة المحيطة. وتمتلك سيارات تسلا هذا النظام، الذي يتخلص من أجهزة الليدار والرادارات فوق الصوتية المكلفة.

وقال لوه جانج، الرئيس التنفيذي للعمليات في المشروع المشترك Jiyue: “تسلا رائدة في السيارة الذكية ورائدة في المبيعات العالمية، مع أنني أعتقد أننا قد نتخطاها من منظور التعامل وواجهة المستخدم”.

وأضاف: “أعتقد شخصيًا أن سيارتنا فضلى من حيث المساحة والتصميم والديكور الداخلي مقارنةً بسيارة تسلا الأقرب لسيارتنا Model Y”.

وتعد الصين السوق العالمية الكبرى للسيارات الكهربائية وتتطلع العشرات من العلامات التجارية إلى التميز بالتقنيات الجديدة.

وتعد Model Y من تسلا واحدة من السيارات الكهربائية ذات المبيعات العالية، مع أن خدمة القيادة الذاتية الكاملة غير متوفرة في البلاد.

ويشمل المنافسون الأخرون هواوي و Xpeng، اللتين طورتا أيضًا أنظمة قيادة ذاتية متطورة تمكن المركبات من التنقل بشكل مستقل وركن نفسها.

ولم يحدد القانون الصيني بعد إذا كان السائق أو نظام القيادة المساعد قد يتحمل المسؤولية القانونية في حالة وقوع حادث.

وتتخذ معظم الشركات المصنعة نهجًا حذرًا وتلتزم بتكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الثاني الذي يسمح للمركبة بالتوجيه أو التسريع أو الفرملة، مع أن الإنسان لا يزال يجلس خلف عجلة القيادة ويمكنه التحكم في أي وقت.

وتظل السلامة مصدر قلق في القيادة الذاتية. وتواجه شركة تسلا دعاوى قضائية بشأن وظيفة Autopilot، كما أوقفت وحدة سيارات الأجرة الذاتية القيادة التابعة لشركة جنرال موتورز، كروز، عملياتها بعد تعليق ترخيصها في كاليفورنيا فيما يتعلق بحادث تورط فيه أحد المشاة.

ويصل مدى سيارة Jiyue 01 إلى 720 كم، ويبدأ سعرها من 35.520 دولارًا، على غرار سعر سيارة هواوي المسماة Aito M5، التي يبدأ سعرها من 35.500 دولارًا.