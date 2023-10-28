إكس تطلق اشتراكين جديدين لتعزيز ردودك .. عاجل

قدمت المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر، إكس، خطتين جديدتين لعرض اشتراكها المسمى Premium من أجل تحقيق إيرادات إضافية.

وتضيف المنصة خطة جديدة تسمى Premium Plus تكلف 16 دولارًا شهريًا وتقدم تعزيزًا للرد وتزيل الإعلانات من خلاصات “من أجلك” و”المتابعين”، وفقًا لصفحة توضح تفاصيل ميزات الاشتراك. وتأتي الخطة أيضًا مع مشاركة الإيرادات، إلى جانب الوصول إلى أدوات إنشاء المحتوى الأخرى.

وتسمى الخطة الثانية Basic Premium وتكلف 3 دولارات شهريًا، ولا تأتي مع علامة التحقق الزرقاء، مع أنها تتضمن مزايا أساسية، مثل القدرة على تحرير المنشورات ونشر نصوص ومقاطع فيديو طويلة، كما أنها توفر تعزيزًا صغيرًا للرد.

ولا تتيح خطة Basic Premium الدفع مقابل التحقق، كما أنها لا تتضمن إعلانات مخفضة أو الوصول إلى أدوات إنشاء المحتوى الأخرى.

وتنضم الخطتان الجديدتان إلى الخطة القياسية X Premium، التي حلت محل Twitter Blue. وتبلغ تكلفة خطة X Premium القياسية 8 دولارات شهريًا وتمنح المستخدمين علامة التحقق الزرقاء وترتيبًا حسب الأولوية في الردود ومجلدات الإشارات المرجعية والمشاركات الطويلة وتنسيق النص والموضوعات والمصادقة الثنائية للرسائل القصيرة والرسائل المباشرة المشفرة والمزيد.

ويأتي إطلاق الخطتان الجديدتان بعد أسابيع قليلة من إعلان وكالة بلومبرج أن إكس تطور خطط جديدة للاشتراك، وهما متاحتان للشراء حاليًا عبر الويب فقط.

ويوفر تقديم الخطط الجديدة طرقًا إضافية لزيادة الإيرادات لشركة إكس، التي تتعامل مع خسارة أموال الإعلانات التي واجهتها منذ أن تولى إيلون ماسك في الخريف الماضي زمام المنصة.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن إيرادات الإعلانات الأمريكية للشركة تنخفض كل شهر منذ تولي ماسك المسؤولية.

وأدت التغييرات المثيرة للجدل التي أجراها ماسك إلى إبعاد المعلنين، إذ سحبت الشركات الكبرى إعلاناتها من الشبكة الاجتماعية بعد عرض إعلاناتها بجوار خطاب الكراهية والمحتوى المؤيد للنازية.

وبدأ ماسك منذ توليه منصبه في العام الماضي بالبحث عن طرق لاستثمار المنصة، حتى أنه جعل المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين يدفعون دولارًا واحدًا سنويًا للوصول إلى إكس.

كما أضاف ماسك سلسلة من المزايا الجديدة إلى المنصة، ومنها البث المباشر والمكالمات المرئية والصوتية، وحتى خطط لدمج الخدمات المصرفية.