تمتاز الساعات الذكية المقاومة للماء بأنها قادرة على مقاومة الماء بحسب تصنيف 5ATM مما يسمح لك بالسباحة حتى عمق يصل إلى 50 مترًا أثناء ارتداء واحدة من تلك الساعات دون تلفها، ولكن لا يعني ذلك أنها تتحمل الغوص في أعماق البحار أو قضاء اليوم كاملًا في المسبح. وينبغي توخي الحذر عند تعريض هذه الساعات الذكية للماء المفتوح كالبحار، كما هو الحال مع أي جهاز إلكتروني آخر.

وإذا كنت تبحث عن ساعة ذكية يمكنك السباحة معها في المسابح والمياه الضحلة دون أن تتلف، فيمكنك الاختيار من القائمة التالية التي سنذكر فيها أفضل الساعات الذكية المقاومة للماء في عام 2023:

1- ساعة Apple Watch Ultra 2:

صممت آبل ساعة Apple Watch Ultra 2 لتتحمل الظروف القاسية واختبرت استخدامها على مجموعة كبيرة من الارتفاعات مقارنة بأي منتج آخر من آبل، بدءًا من 500 متر تحت مستوى سطح البحر لاستكشاف أكثر الأودية انخفاضًا، وحتى 9000 متر للوصول إلى قمم الجبال الشاهقة في أنحاء العالم.

ويُعدّ تصميم Apple Watch Ultra مثاليًا للرياضات المائية، ويشمل ذلك: التزلج الشراعي والتزلج على الماء، بالإضافة إلى الغوص الترفيهي لغاية 40 مترًا، والغوص الحر.‏‏‏‏‏

وخلال الغوص الحر باستخدام تطبيق +Oceanic الجديد، سيتمكن المستخدمون من الاطلاع على البيانات الهامة، مثل: العمق والوقت المنقضي، وسيتلقون تنبيهات بشأن العُمق المُستهدف، وكل ذلك عبر نص كبير وواضح يمكن رؤيته بلمحة.

تُباع ساعة Apple Watch Ultra 2 بسعر قدره 799 دولارًا، ويمكنك تعرّف المواصفات الكاملة لهذه الساعة في مقال: آبل تكشف عن ساعة Apple Watch Ultra 2 الرائدة.

2- ساعة Apple Watch Series 9:

لا يحتاج جميع هواة السباحة إلى ساعة Apple Watch Ultra 2 المُصممة خصوصًا للغواصين ومحبي الرياضات الخارجية، لذلك، ستكون ساعة Apple Watch Series 9 هي البديل لهواة السباحة الذين يستخدمون هواتف آيفون. فهي مقاومة للماء وتتحمل الغمر حتى عمق يصل إلى 50 مترًا، وتتضمن وضعًا مدمجًا لتتبع رياضة السباحة.

تُباع ساعة Apple Watch Series 9 بسعر يبدأ من 1,599 درهمًا إماراتيًا. ويمكنك تعرّف المواصفات الكاملة لهذه الساعة في مقال: آبل تكشف عن Apple Watch Series 9 الجديدة الأكثر تطورًا.

3- ساعات سامسونج Galaxy Watch6:

تمتاز سلسلة ساعات سامسونج الحديثة Galaxy Watch6 التي تتضمن ساعتي Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic بأنها مقاومة للماء بحسب تصنيف 5ATM، وتتحمل الغمر حتى عمق 50 مترًا لمدة عشر دقائق، كما تمتاز بأنها مقاومة للماء والغبار بحسب تصنيف IP68، وهذا يعني أنها تتحمل البقاء في الماء الضحل لمدة 30 دقيقة.

تُباع ساعة Galaxy Watch6 بسعر يبدأ من 300 دولار، ويُباع طراز Classic بسعر يبدأ من 400 دولار، ويمكنك تعرّف المواصفات الكاملة لهذه الساعات في مقال: ساعات Galaxy Watch6 الجديدة من سامسونج.. إليك المواصفات والسعر.

4- ساعة Fitbit Charge 6:

يمكنك السباحة أثناء ارتداء ساعة Fitbit Charge 6 الذكية دون أن تتلف، فهي تمتاز بأنها مقاومة للماء بحسب تصنيف 5ATM مما يعني أنها تتحمل الغمر حتى عمق يصل إلى 50 مترًا، ولكن يجب التأكد من اختيار سوار مقاوم للماء.

تُباع ساعة Fitbit Charge 6 بسعر قدره 159 دولارًا 95 سنتًا، ويمكنك تعرّف المزيد من المعلومات حول مواصفات هذه الساعة في مقال: فيتبيت تعلن Charge 6 مع Google Smarts.

5- ساعة Garmin Swim 2:

توفر شركة Garmin مجموعة كاملة من الساعات الذكية المناسبة للسباحة، وتتمتع العديد منها بمقاومة الماء بحسب تصنيف 5ATM.

تُعدّ ساعة Garmin Swim 2 واحدة من أبرز ساعات Garmin المقاومة للماء، فهي تحتوي على مجموعة من المزايا المصممة خصوصًا لتتبع رياضة السباحة. ويتضمن ذلك أوضاعًا مختلفة للسباحة، منها: وضع السباحة في المياه المفتوحة (OPEN-WATER SWIM MODE)، ووضع السباحة في المسبح (POOL SWIM MODE) وغيرهما. ويمكنك استخدام هذه الساعة لتتبع معدل ضربات القلب والمسافة والسرعة أثناء السباحة.

تُباع ساعة Garmin Swim 2 بسعر قدره 250 دولارًا.