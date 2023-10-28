أصبح تصوير مقاطع الفيديو ومشاركتها مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا شائعًا، سواء لأغراض شخصية أو تجارية. ولجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك جذابة واحترافية، تحتاج إلى تعديلها، ويتطلب ذلك وقتًا طويلًا، ولكن مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي صُممت العديد من التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحرير مقاطع فيديو بطريقة احترافية بسرعة.

وفي هذا المقال، سنذكر أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحرير مقاطع الفيديو التي يمكنك استخدامها في هاتفك لتحسين جودة مقاطع الفيديو وتحريرها بسهولة:

1- تطبيق Filmora:

Filmora هو تطبيق لتحرير مقاطع الفيديو يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي ويتميز بسهولة استخدامه وواجهته البسيطة، ويحتوي على العديد من المزايا لتحرير مقاطع الفيديو بطريقة احترافية.

يُتيح لك هذا التطبيق إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي، ويحتوي على أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعدك في إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى المكتوب، مثل: النصوص التسويقية. ولاستخدامها، أضف الموضوع الرئيسي لمقطع الفيديو، وبعض المعلومات والكلمات الرئيسية الخاصة بالنص الذي تود الحصول عليه، ثم انقر فوق زر (إنشاء) Generate.

يحتوي هذا التطبيق على قوالب مجهزة سابقًا، وملصقات ومؤثرات صوتية وموسيقا خالية من حقوق الملكية يمكنك استخدامها في مقاطع الفيديو الخاصة بك. ويحتوي أيضًا على أداة لتوليد الموسيقا تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتيح لك إنشاء مقاطع موسيقية خاصة لمقطع الفيديو.

ويتضمن Filmora أيضًا أدوات متعددة لتحسين جودة الفيديو، وعناصر للتحكم في الوضوح والسطوع والتباين وتشبع الألوان. ويدعم هذا التطبيق تنسيقات الفيديو المتعددة، ويسمح لك بتصدير مقاطع الفيديو بتنسيق مناسب للنشر في يوتيوب و Vimeo.

تطبيق Filmora مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Videoleap:

يسمح تطبيق Videoleap بإجراء تعديلات احترافية في مقاطع الفيديو المختلفة، ويحتوي على قسم خاص بأدوات التحرير المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي يتكون من فئات متعددة، مثل: AI Gaming و AI Cartoons و AI Anime و AI Comics و AI Selfies و Scene Swap.

يحتوي هذا التطبيق على مزية AI Effects، وهي مزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتيح لك تحسين مقاطع الفيديو وإضافة التأثيرات والموسيقا إليها.

تطبيق Videoleap مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق LightCut:

LightCut هو تطبيق لتحرير مقاطع الفيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتضمن مجموعة متنوعة من القوالب المُصممة بشكل احترافي يمكنك استخدامها لتحسين مقطع الفيديو، ويتيح لك LightCut تبديل أبعاد الفيديو بسهولة مباشرة داخل التطبيق.

يحتوي هذا التطبيق على مزية One-Tap، وهي مزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحدد تلقائيًا اللقطات الفضلى في مقاطع الفيديو المختلفة، مما يساعدك في التحرير بسرعة.

وباستخدام هذا التطبيق يمكنك تحسين جودة مقاطع الفيديو وإدماج أكثر من مقطع فيديو وإضافة الموسيقا والملصقات والتأثيرات المختلفة. كما يسمح لك LightCut بتصدير مقاطع فيديو بدقة قدرها 720 بكسلًا أو 1080 بكسلًا أو 4K وضبط معدل الإطار بمقدار يتراوح قدره بين 30 و 60 إطارًا في الثانية حسب الحاجة. ويمكنك أيضًا نشر مقاطع الفيديو بعد تعديلها مباشرة في منصات مثل: واتساب، وفيسبوك، وتيك توك، وإنستاجرام.

تطبيق LightCut مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Magisto:

Magisto هو تطبيق لتحرير مقاطع الفيديو سهل الاستخدام ويعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد اللقطات المميزة في مقاطع الفيديو، ويضيف التعديلات المناسبة لتحسين جودة الفيديو تلقائيًا.

يسمح لك هذا التطبيق باستيراد مقاطع فيديو من هاتفك أو من تطبيق صور جوجل، ويتيح لك تغيير أبعاد مقطع الفيديو ليصبح مناسبًا للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

يدعم Magisto إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى عشر دقائق وإضافة الملصقات والتعليقات التوضيحية والمقاطع الصوتية إليها.

تطبيق Magisto مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق PowerDirector:

يحتوي تطبيق PowerDirector على العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير مقاطع الفيديو، وتحسين الدقة والسطوع، وإضافة المؤثرات المتعددة، وهناك أيضًا أدوات لإضافة تعليق صوتي، ويدعم هذا التطبيق تصدير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K، كما يدعم مزية الشاشة الزرقاء والشاشة الخضراء لتسهيل تغيير الخلفية.

يحتوي تطبيق PowerDirector أيضًا على أدوات متعددة لتحرير الصور، وهذا يعني أنه يمكنك استخدامه لتحرير الصور ومقاطع الفيديو دون الحاجة إلى تثبيت أكثر من تطبيق في هاتفك.

تطبيق PowerDirector مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.