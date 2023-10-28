أبرز المزايا الجديدة في تحديث iOS 17.1

أطلقت آبل الأسبوع الماضي تحديث نظام التشغيل iOS 17.1 لهواتف آيفون، الذي يتضمن بعض المزايا الجديدة والعديد من الإصلاحات.

تُساعد المزايا الجديدة في هذا التحديث في تحسين تجربة استخدام هواتف آيفون، وتُسهّل إنجاز مجموعة من المهام، أبرزها: نقل الملفات عبر خدمة AirDrop. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض خيارات التحكم الجديدة الخاصة بمزية (وضع الاستعداد) StandBy في إصدارات آيفون 14 و 15، وإصلاحات لبعض المزايا التي أضافتها آبل إلى نظام التشغيل iOS 17، وغير ذلك.

وفي هذا المقال، سنذكر أبرز المزايا والتغييرات الجديدة في تحديث iOS 17.1:

1- إكمال نقل الملفات في AirDrop عبر الإنترنت:

بعد تحديث نظام التشغيل في هاتف آيفون إلى iOS 17.1 ستتمكن من إكمال عمليات نقل الملفات عبر خدمة AirDrop باستخدام الاتصال الخلوي أو شبكة الواي فاي إذا خرجت عن نطاق الإرسال السريع. وهذا يعني أنك لن تضطر إلى البقاء بالقرب من الشخص الذي تشارك معه الملفات إذا كنت تنقل عددًا كبيرًا من الملفات.

ولتفعيل هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون. انقر فوق خيار AirDrop، ثم فعّل خيار (خارج النطاق) Out of Range الجديد.

2- خيارات جديدة للتحكم في وضع الاستعداد:

في تحديث نظام التشغيل iOS 17.1 أضافت آبل قسمًا جديدًا يُسمى (الشاشة) Display إلى القسم الخاص بإعدادات (وضع الاستعداد) StandBy في تطبيق الإعدادات.

يضم قسم الشاشة بعض خيارات التخصيص الجديدة التي تسمح لك بضبط إعدادات الشاشة أثناء تفعيل وضع الاستعداد، وذلك باختيار إيقاف تشغيلها تلقائيًا أو بعد مرور 20 ثانية أو عدم إيقاف تشغيلها إطلاقًا.

3- تحديثات جديدة في زر الإجراءات:

في تحديث نظام التشغيل iOS 17.1، أجرت آبل بعض التغييرات في طريقة عمل زر الإجراءات (Action Button) لمنع تنفيذ إجراءات معينة أثناء وجود هاتف آيفون في الجيب أو الحقيبة.

إذ يحتوي التحديث الجديد على مزية جديدة تكتشف متى يكون هاتف آيفون في جيب المستخدم باستخدام مُستشعرات القُرب، وتمنع تنفيذ بعض الإجراءات عند الضغط على زر الإجراءات، مثل: تنشيط الكاميرا، أو المصباح اليدوي، أو وضع التركيز، وسيحتاج المستخدمون إلى الضغط على الزر لفترة طويلة لتنفيذ الإجراء المطلوب، وتكمن الفائدة من هذه المزية في تجنب تنفيذ بعض الإجراءات بدون قصد عندما يكون الهاتف في الجيب أو الحقيبة.

4- ظهور مؤشر المصباح اليدوي في الجزيرة الديناميكية:

عند تنشيط المصباح اليدوي في طراز iPhone 14 Pro أو ‌iPhone 14‌ Pro Max أو iPhone 15 أو ‌iPhone 15‌ Plus بعد تحديث نظام التشغيل إلى إصدار iOS 17.1 ستظهر أيقونة المصباح في (الجزيرة الديناميكية) Dynamic Island مما يتيح لك معرفة أن المصباح قيد التشغيل. وقد كانت هذ المزية مقتصرة سابقًا على طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro‌ Max.

5- إصلاح مزية توقف الشحن عند نسبة 80%:

‌أضافت آبل مزية جديدة في هواتف iPhone 15‌ لمنع تلك الأجهزة من الشحن بنسبة تزيد عن 80% للحفاظ على صحة البطارية لأطول فترة ممكنة. ولكن في نظام التشغيل ‌iOS 17‌، لم تكن هذه المزية تعمل دائمًا، وقد تزيد نسبة الشحن عن 80%، لكن آبل أصلحت هذه المشكلة في تحديث نظام التشغيل iOS 17.1.