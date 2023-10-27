مواصفات Mate 60 Pro المفاجئة تساعد هواوي على النمو على نحو أسرع من آبل في الصين

أظهر تقرير جديد أن شركة هواوي كانت أسرع شركات صناعة الهواتف الذكية نموًا في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد إطلاق هاتف ذكي بإمكانات مفاجئة.

وحسب التقرير، فإن هذا النمو يدفع هواوي إلى أن تصبح على مسافة قريبة من شركات صناعة الهواتف الذكية الخمس الكبرى من حيث الحصة السوقية في الصين مرة أخرى.

ووفقًا لتقرير صدرhttps://www.counterpointresearch.com/insights/china-smartphone-sales-q3-2023/ عن شركة (كاونتربوينت ريسيرش) Counterpoint Research يوم الخميس، فإن مبيعات الهواتف الذكية التابعة لعملاقة التقنية الصينية نمت بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي. واستحوذت الشركة على حصة سوقية بلغت 12.9 في المئة في هذا الربع، مقارنة بنحو 9.1 في المئة في المدة نفسها من العام الماضي.

وقالت (كاونتربوينت ريسيرش) إن مبيعات شركة هونر، التي تُعدّ حاليًا أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في الصين، ارتفعت بنسبة 3 في المئة فقط على أساس سنوي.

وشهدت كل من فيفو، وأوبو، وآبل انخفاضات مكونة من رقمين. ولم تذكر شركة أبحاث السوق في تقريرها عدد الهواتف التي بيعت لكل شركة.

وشهدت هواوي، التي كانت ذات يوم أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم، انهيارًا في حصتها في السوق وأعمالها بعد عدد من العقوبات الأمريكية التي بدأت عام 2019، والتي أدت إلى حرمان الشركة من التقنيات الرئيسة، لا سيما أشباه الموصلات.

وتُصمم هواوي، التي يقع مقرها الرئيس في مدينة شنجن الصينية، شرائحها الخاصة تحت الاسم التجاري (كيرين) Kirin، وتصنعها لها شركة (تي أس إم سي) TSMC التايوانية.

ولكن العقوبات الأمريكية منعت شركة (تي أس إم سي) من صنع شرائح لشركة هواوي، التي لم تتمكن أيضًا من وضع يديها على التقنيات الأخرى المطلوبة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتفها الذكية التي حُرمت أيضًا من خدمات جوجل وتطبيقاتها. ونتيجة لذلك فقدت هواتف هواوي بريقها بين المستهلكين.

ولكن في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلقت شركة هواوي في الصين هاتفها الذكي (ميت 60 برو) Mate 60 Pro مزودًا بشريحة متقدمة بدقة 7 نانومتر ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهي تقنية صُممت العقوبات الأمريكية لمنع شركة هواوي من الوصول إليها.

وقد أثار ذلك اهتمامًا كبيرًا بين المستهلكين الصينيين. وقالت شركة (كاونتربوينت ريسيرش) إنه في الأسابيع الستة الأولى من إطلاق الهاتف، باعت هواوي زهاء 1.6 مليون وحدة. وقد ساعد هذا الجهاز في دفع نمو الشركة.

وقال (إيفان لام)، كبير المحللين في شركة (كاونتربوينت ريسيرش)، في بيان يوم الخميس: «لقد أحدث (الهاتف) ضجة كبيرة في السوق، وساهم بدرجة كبيرة في نمو مبيعات الهواتف الذكية لشركة هواوي في الربع الثالث».

وكانت شركة هواوي هي المنافسة الحقيقية الوحيدة لشركة آبل في قطاع الهواتف الذكية المتطورة في الصين لبعض الوقت. وقد تُشكِّل عودتها تحديات جديدة للشركة الأمريكية في الصين، وذلك حسبما قال محللون لشبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأمريكية في وقت سابق.

ولكن المحللين قالوا أيضًا إنه إن وُضعت شريحة هواوي الجديدة في بعض الهواتف المتوسطة أو المنخفضة المواصفات، فيمكن للشركة أن تستحوذ حصة كبيرة في السوق لتعود مرة أخرى إلى ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وأظهرت بيانات شركة تحليلات السوق الأخرى (كاناليس) Canalys أن شحنات الهواتف الذكية في الصين انخفضت بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي في عام 2022، وذلك حين كان تطبيق الضوابط الصارمة الخاصة بجائحة (كوفيد-19) مستمرًا، وكان إنفاق المستهلكين ضعيفًا.

وقالت (كاناليس) إن شحنات الهواتف الذكية في الربع الثالث من هذا العام انخفضت بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي في الصين، مما قد يشير إلى أن الأسوأ قد انتهى.