ماسك يعتزم خلال عام تحويل إكس إلى مركز مالي

يعتزم إيلون ماسك تحويل منصة إكس إلى مركز مالي عالمي من ناحية التعامل مع أي شيء يتعلق بالمال في الحياة. ويتوقع ماسك بحلول نهاية عام 2024 إطلاق هذه المزايا، كما أخبر موظفي إكس، موضحًا أن الناس سيفاجؤون بمدى قوتها.

وقال ماسك للموظفين: “عندما أتحدث عن المدفوعات، فإنني أعني في الواقع الحياة المالية لشخص ما بأكملها. كل ما يتعلق بالمال يكون عبر منصتنا. أموال أو أوراق مالية أو أي شيء آخر، لذا فإن الأمر لا يتعلق بمجرد إرسال مبلغ صغير إلى صديق، بل أتحدث عن أنك لن تحتاج إلى حساب مصرفي”.

وقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية للشركة: “ترى إكس أن الظروف مواتية في عام 2024 لتحقيق هذا الهدف”. وقال ماسك: “يجب تحقيق ذلك بحلول نهاية العام المقبل، وسأكون مذهولًا إذا لم يحدث ذلك”.

وتعمل إكس حاليًا على تأمين تراخيص تحويل الأموال عبر الولايات المتحدة حتى تتمكن من تقديم الخدمات المالية. أخبر ماسك الموظفين أنه يأمل الحصول على احتياجات إكس الأخرى في الأشهر القليلة المقبلة.

وناقش ماسك سابقًا خططه لتحويل إكس إلى مركز مالي، حتى أنه أعاد تسمية تويتر على اسم بنكه الإلكتروني في أواخر التسعينيات، الذي أصبح جزءًا من باي بال.

وأشار ماسك سابقًا إلى أن المنصة قد توفر حسابات سوق المال العالية العائد وبطاقات الخصم والشيكات وخدمات القروض، وذلك بهدف السماح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى أي مكان في العالم فورًا وفي الوقت الفعلي.

ومن الواضح أن الخطة الأصلية لشركة إكس كانت في ذهن ماسك، إذ قال للموظفين: “كتبت أنا وديفيد ساكس في شهر يوليو من عام 2000 خارطة طريق منتج إكس/باي بال، ولسبب ما لم يقتصر الأمر على عدم تنفيذ باي بال بقية القائمة بمجرد أن أصبحت مملوكة لشركة eBay، بل ألغت في الواقع مجموعة من المزايا الرئيسية، وهو أمر غريب. لذا فإن باي بال هي في الواقع منتج غير مكتمل مقارنةً بما توصلنا إليه في شهر يوليو من عام 2000، أي قبل 23 عامًا”.

ويرتبط تحويل إكس إلى مركز للخدمات المالية ارتباطًا مباشرًا بهدف ماسك المتمثل في تحويل المنصة إلى التطبيق الشامل، على غرار التطبيقات الشاملة، مثل وي تشات في الصين، التي توفر الوصول إلى التسوق والنقل وغير ذلك الكثير.

ويواجه ماسك تحديات كبيرة للوصول إلى هذه النقطة، إذ يُعَدُ إقناع الناس بسبب حاجتهم إلى مثل هذه المنصة مجرد مشكلة واحدة، في حين أن جعل الناس يثقون بإدارة منصة إكس لحياتهم المالية بأكملها هو مشكلة أخرى.