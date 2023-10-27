شاومي تكشف عن نظام HyperOS الجديد

كشفت شركة شاومي عن نظام التشغيل الجديد الخاص بها HyperOS، وهو نظام تشغيل مبني على مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP، بالإضافة إلى منصة الشركة لإنترنت الأشياء “شاومي فيلا Xiaomi Vela”.

وتقدم شاومي نظام HyperOS كعلامة تجارية موحدة تشمل كافة أنظمتها في مختلف أجهزتها، بدءًا من الهواتف الذكية إلى المنتجات المنزلية الذكية وحتى السيارات التي تنوي الشركة طرحها مستقبلًا.

وأضافت الشركة الصينية نظام HyperOS في عدد من منتجاتها الجديدة، مثل هواتف شاومي 14 وساعة وتش S3 وتلفاز S Pro ميني ليد بقياس يبلغ 85 إنشًا.

ولا يُعَدُ HyperOS نظام تشغيل واحدًا بل مظلة تضم كافة الأنظمة الموجودة في أجهزة شاومي؛ إذ تعمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنسخة من النظام مبنية على مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP، في حين تعمل المنتجات المنزلية بنسخة معتمدة على منصة شاومي فيلا المفتوحة المصدر، وتضمن مظلة HyperOS تكاملًا وتشابكًا بين مختلف الأنظمة والأجهزة عبر تقنية تطلق عليها الشركة الصينية اسم HyperConnect أو الاتصال الفائق.

وسيظل نظام HyperOS معتمدًا على إصدارات أندرويد التقليدية كما هو الحال مع واجهة MIUI، فالإصدار الأول منه معتمد على نظام أندرويد 14 في هواتف شاومي 14.

ويحتوي نظام شاومي الجديد على عدد من التغييرات للهواتف الذكية مثل تعديل شكل شاشة القفل، وإضافة بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيق معرض الصور.

وتقول شاومي إن نظام HyperOS خفيف الوزن، حيث يصل حجمه إلى 8.75 جيجابايت في الهواتف الذكية.

وفي الأجهزة ذات المعالجات المحدودة، يتميز النظام بقدرته على زيادة أداء الأجهزة إلى أقصى حد، كما تدعي الشركة أيضًا أن النظام يسمح بمعدل إطارات ثابت واستهلاك أقل للطاقة مقارنةً بنظام أندرويد الخام عند تشغيل الألعاب.

وقالت شاومي إنها أجرت عملية هيكلة واسعة النطاق لمختلف جوانب النظام مثل نظام الملفات وإدارة الذاكرة ونظام التصوير الفرعي ونظام الشبكة.

وقال لي جون، الرئيس التنفيذي للشركة، إن النظام الجديد سيبدأ إطلاقه عالميًا لأجهزتها خلال الربع الأول من عام 2024 المقبل.