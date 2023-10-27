سامسونج توفر اتصالات الأقمار الصناعية عبر Galaxy S24

يبدو أن شركة سامسونج مستعدة لمنافسة هواوي وآبل في تكنولوجيا اتصالات الأقمار الصناعية عبر الهواتف الذكية مع إطلاق هاتفها الذكي القادم.

وأكد بارك يونغ إن، رئيس قسم System LSI في شركة سامسونج، أن هواتف جالاكسي ستدعم بدءًا من العام المقبل الخدمات عبر الأقمار الصناعية، مما يعد تلميحًا واضحًا إلى تشكيلة Galaxy S24، المتوقع صدورها في أوائل عام 2024.

وأضاف يونغ إن في معرض حديثه خلال فعاليات معرض سامسونج لأشباه الموصلات 2023 أن الشركة أجرت الاستعدادات التقنية اللازمة لتمكين الاتصال باستخدام الأقمار الصناعية.

وقد يكون هذا إشارة إلى دعم شريحة المودم Exynos 5300 للاتصال الثنائي الاتجاه عبر القمر الصناعي، إذ تسمح شريحة المودم للمستخدمين في المناطق النائية جدًا أو في مناطق الكوارث بالتواصل مع العالم باستخدام شبكات الجيل الخامس غير الأرضية.

وتسمح شبكات الجيل الخامس غير الأرضية للهاتف الذكي بإرسال رسالة إلى القمر الصناعي، الذي يرجعها إلى محطة أرضية، والتي بدورها تنقل الرسالة إلى الشبكة الخلوية العادية ليستقبلها المستخدمون الآخرون.

ولا يقتصر الأمر على الرسائل النصية فقط، إذ يمكن للمستخدمين مستقبلًا إرسال الصور ومقاطع الفيديو العالية الدقة عبر القمر الصناعي.

ولم تقدم سامسونج في الوقت الحالي نموذجًا محددًا يتضمن تقنية الأقمار الصناعية، لذلك قد تكون تشكيلة Galaxy S24 هي الخيار الصحيح لتقديم هذه التكنولوجيا المتقدمة والمستقبلية لأجهزة سامسونج.

وأوضح يونغ إن أيضًا خطط سامسونج لزيادة الأداء الرسومي للهواتف الذكية من خلال تحسين تتبع الأشعة، وهي ميزة تولد انعكاسات ضوئية لإضفاء الواقعية على الألعاب، وعرضتها الشركة للمرة الأولى مع هاتف Galaxy S22 المتضمن معالج Exynos 2200.

وتحدث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يوفر علامة على تطلع سامسونج إلى جلب الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر Exynos 2400.

وأطلقت شركات هواوي وآبل في العام الماضي هواتف ذكية مزودة بميزة الرسائل النصية القصيرة للطوارئ العاملة عبر الأقمار الصناعية.

وتُعَدُ هذه التكنولوجيا ضرورية ومنقذة للحياة في حال عدم توفر شبكات الاتصالات، إذ يمكن باستخدام هذه الميزة إرسال رسالة نصية قصيرة بناءً على شبكة الهاتف المحمول.

وسمح الجيل الأول من هذه التقنية بإرسال الرسائل، ولم يكن هناك دعم لتلقي الرد. وقدمت هواوي في وقت لاحق ميزة الرسائل النصية القصيرة للطوارئ الثنائية الاتجاه العاملة عبر الأقمار الصناعية، التي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل القصيرة واستقبالها عبر الأقمار الصناعية.

كما أطلقت هواوي هاتف Huawei Mate 60 Pro المزود بميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، التي تتيح الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وهي الأولى من نوعها في العالم للهواتف الذكية.