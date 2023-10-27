جوجل تعمل على مزايا ذكاء اصطناعي في تطبيق الملاحظات Keep

تعمل جوجل حاليًا على تطوير مزايا ذكاء اصطناعي في تطبيق الملاحظات الخاص بها “كيب Keep”، ومنها ميزة القوائم السحرية Magic Lists.

ورصد موقع 9to5google الميزة الجديدة في ملف التثبيت الذي يحمل صيغة APK للنسخة الحديثة من التطبيق المتاحة في متجر جوجل بلاي، ومن المتوقع إتاحتها لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إدخال أمر نصي لإنشاء قائمة لأي موضوع أو خطة داخل التطبيق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبعد إدخال الأمر، سيسرد التطبيق العناصر في صورة قائمة نقطية، مع إمكانية التعديل عليها بالإضافة والحذف.

وتعرض جوجل إخلاء مسؤولية ينص على أن عناصر القائمة المولّدة بالذكاء الاصطناعي لا ينبغي اعتبارها “حقيقية”، وذلك حتى يتجنب المستخدمون الاعتماد على مخرجاتها في المهام الحرجة.

وكانت جوجل قد بدأت إتاحة أداة تدوين الملاحظات NotebookLM التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للاختبار منذ عدة أشهر، حيث تتيح للمستخدمين إضافة مستندات ومصادر إليها، وبعدها يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص في المصادر لتوليد النصوص وتنفيذ مهام متعددة استنادًا إليها، كالإجابة عن الأسئلة وتلخيص المستندات وتوليد الأفكار.

وتسعى جوجل لإدماج قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتها وتطبيقاتها.

ويشتهر تطبيق الملاحظات جوجل كيب Google Keep بكونه تطبيقًا مجانيًا بسيطًا، لكن ذلك قد لا يمنع جوجل من إدماج بعض ميزات الذكاء الاصطناعي إليه دون تغيير في السمة العامة للتطبيق.