ثردز يحصل على استطلاعات الرأي والصور المتحركة

يستنسخ تطبيق ميتا المنافس لمنصة إكس، ثردز، بعض المزايا الإضافية مع إطلاق الدعم لاستطلاعات الرأي والصور المتحركة.

ويأتي التحديث في تتابع سريع للتحديثات الأخرى للتطبيق الجديد المتضمنة دعمًا لإصدار الويب، وزر التعديل المجاني، وتبديل الحساب، والإعجابات، والبحث عن النص الكامل، والخلاصة الزمنية، والمشاركات الصوتية، والمزيد.

وتوقَّع مارك زوكربيرج أن ثردز قد يكون التطبيق التالي لمليار مستخدم لشركة ميتا، وذلك نظرًا إلى التبني السريع، مع أن هذه التوقعات متفائلة إلى حد ما، إذ يمتلك التطبيق الآن أقل بقليل من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، كما أشار زوكربيرج أيضًا.

ويبحث ثردز عن المزيد من الطرق لجذب المستخدمين، لذا، فإنه يسابق الزمن لإضافة المزايا التي يتوقعها مستخدمو إكس، وتعد استطلاعات الرأي وسيلة شائعة لتعزيز المشاركة عبر إكس؛ لأنها تسمح للمستخدمين الذين لا ينشرون كثيرًا بالتعليق على موضوع ما وإسماع أصواتهم.

ويمكن لأولئك الذين ينشرون استطلاعات الرأي جذب متابعين جدد وقياس نبض مجموعة واسعة من الأشخاص دون الحاجة إلى إجراء استطلاع رسمي. كما يمكن استخدام استطلاعات الرأي أيضًا للمتعة، مثل السؤال عن الذي يجب تناوله على العشاء، من بين أسئلة شخصية أخرى.

ويستخدم إيلون ماسك استطلاعات الرأي بانتظام لاتخاذ قرارات حول اتجاه الشركة بعد الاستحواذ، مثل إذا كان يجب عليه التنحي عن منصب رئيس الشركة، أو العفو عن الحسابات المحظورة، أو إعادة تشغيل تطبيق الفيديوهات القصيرة Vine.

وتبقى استطلاعات الرأي نشطة لمدة 24 ساعة ضمن ثردز ويمكنك التحكم فيمن يمكنه الرد على الاستطلاع، بالطريقة نفسها لتحكمك فيمن يمكنه الرد على المنشور.

وتظل الصور المتحركة محل اهتمام مستخدمي الإنترنت ككل، حتى أن شركة ميتا نفسها استحوذت في عام 2020 على محرك بحث الصور المتحركة Giphy مقابل 400 مليون دولار، مع أنها اضطرت إلى بيعه بسبب أمر مكافحة الاحتكار الصادر عن هيئة المنافسة في المملكة المتحدة.

واشترت Shutterstock محرك بحث الصور المتحركة Giphy في صفقة قدرت قيمتها بمبلغ 53 مليون دولار فقط.

وتُعَدُ استطلاعات الرأي والصور المتحركة من المزايا الهامة، وتجعل ثردز على قدم المساواة مع إكس ويتفوق على بعض منافسي إكس المحتملين الآخرين، مثل منصة بلوسكاي، التي لا تدعم حتى الآن الصور المتحركة.

وأوضح آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، أن ثردز يختبر عدد مرات المشاهدة وتثبيت المشاركات أو الردود ضمن الحساب، وهي من مزايا إكس أيضًا.