أوبو تكشف رسميًا عن هاتف Oppo A79 5G

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفها الذكي الجديد Oppo A79 الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وهو أحد هواتف الشركة من الفئة الاقتصادية.

ويأتي هاتف أوبو الجديد بشاشة قياسها 6.7 إنشات بدقة +FHD من نوع IPS LCD مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، ومستوى سطوع يصل إلى 680 شمعة.

ويعمل هاتف Oppo A79 5G بمعالج ميدياتيك Dimensity 6020 المصنّع بتقنية معالجة قدرها 7 نانومتر بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزينية مساحتها 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة ColorOS 13.1.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثنائية؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 بحساس سامسونج JN1، والأخرى بدقة 2 ميجابكسل للمساعدة في التقاط صور البورتريه. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

ويضم هاتف Oppo A79 5G بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مع شاحن سريع مرفق بقوة 33 واطًا يمكنه شحن البطارية حتى 50% في غضون 30 دقيقة، كما أضافت الشركة سماعتي ستريو وخاصية مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP54، وحساس للبصمة في جانب الهاتف مدمج في زر تشغيل الشاشة.

وتتيح أوبو الهاتف باللونين الأخضر والأسود بسعر يعادل 250 دولارًا أمريكيًا، وقد طرحت الشركة الهاتف بالفعل في الأسواق الهندية، ومن المتوقع إطلاقه في المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة.