أمازون تعالج المرضى افتراضيًا عبر عيادتها الصحية

أعلنت أمازون أن عيادتها الافتراضي للرعاية الصحية Amazon Clinic قادرة الآن على معالجة المرضى المصابين بالسعال أو البرد أو الأنفلونزا.

ويمكن للعملاء الآن تحديد خيار “السعال والبرد والأنفلونزا” الجديد من قائمة “البحث عن علاج” في Amazon Clinic عبر الحاسوب أو الهاتف المحمول، وذلك للاطلاع على قائمة مقدمي الخدمات الصحية من بعد المتاحين ومقارنة الأسعار وأوقات الاستجابة.

ويتواصل المريض مع طبيب مرخص إما من خلال بوابة التراسل الآمنة أو مكالمة مرئية، وذلك بمجرد إكمال المستخدم لنموذج القبول الذي يوضح بالتفصيل الأعراض الحالية والتاريخ الصحي الأساسي.

ويقدم الطبيب بعد ذلك العلاج، الذي قد يشمل وصفة طبية يمكن صرفها من صيدلية أمازون أو صيدلية أخرى.

وقالت الدكتورة نورا أيوغو، كبيرة المسؤولين الطبيين والمديرة العامة لعيادة أمازون في تدوينة: “يعد من المهم في حالات مثل الأنفلونزا الحصول على العلاج بسرعة بعد ظهور الأعراض. يمكن للعملاء استكشاف الخيارات والحصول على الرعاية المناسبة في غضون دقائق أو ساعات، وليس أيام أو أسابيع، وذلك من خلال التواصل السريع مع مقدم الخدمة الذي يفهم الحالة”.

وأطلقت أمازون في شهر نوفمبر 2022 عيادتها الصحية بصفتها وسيلة لربط المستخدمين بمقدمي الرعاية الصحية. ولا تقدم Amazon Clinic خدمات الرعاية الصحية بنفسها، بل توفر بدلًا من ذلك منصة لربط شركاء التطبيب من بعد بالمستخدمين.

وأعلنت أمازون في شهر أغسطس أن الخدمة متاحة في جميع الولايات الخمسين وفي واشنطن العاصمة. وتقدم Amazon Clinic الرعاية لأكثر من 35 مشكلة صحية شائعة، ومنها الربو والأكزيما والارتجاع الحمضي.

وتحاول أمازون منذ سنوات دخول صناعة الرعاية الصحية، إذ أطلقت عملاقة التجارة الإلكترونية في العام الماضي خدمة للرعاية الصحية من بعد تسمى Amazon Care، مع أنها أغلقتها.

وأنهت أمازون في وقت سابق من هذا العام استحواذها على شركة OneMedical للرعاية الصحية بقيمة 3.9 مليارات دولار. وأطلقت الشركة صيدلية أمازون بعد استحواذها على PillPack.

وأسست الشركة في عام 2018 مشروعًا مشتركًا مع JP Morgan و Berkshire Hathaway لتوفير الرعاية الصحية للموظفين، وعينت طبيبًا رفيع المستوى لقيادته، إلا أن عام 2021 شهد إغلاق المشروع.