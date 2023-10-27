آبل تطور مجموعة جديدة من سماعات AirPods

تحاول شركة آبل التمييز بشكل أفضل بين تشكيلة سماعات AirPods مع إطلاقها خلال العامين المقبلين نماذج جديدة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج.

وأصبحت سماعات الرأس اللاسلكية من آبل مربحة للشركة، وتتطلب تحديثات منتظمة للحفاظ على الطلب المرتفع على المنتج.

وانتشرت السماعات اللاسلكية البيضاء منذ الإعلان عنها للمرة الأولى في عام 2016 في كل مكان؛ إذ تستخدم أثناء التنقل عبر وسائل النقل الجماعي في المدن الكبرى وداخل المكاتب والمدارس.

ويشمل ذلك التخلص التدريجي من الجيل الثاني البالغ سعره 130 دولارًا والجيل الثالث البالغ سعره 170 دولارًا من AirPods عند إعلان الجيل الرابع الجديد في وقت ما من الخريف المقبل.

ويدعي التقرير أن سماعات AirPods العادية من الجيل الثالث لم تحصل على الشعبية المطلوبة، ويعزو ذلك جزئيًا إلى المستهلكين الذين يختارون بشكل متكرر الجيل الثاني الأقدم والأرخص، الذي واصلت الشركة بيعه.

وتخطط آبل في وقت واحد من عام 2024 لإطلاق نموذجين من الجيل الرابع من AirPods، وذلك لتجنب مواجهة هذه المشكلة مرة أخرى.

ويظل كلا النموذجين أسفل سماعات AirPods Pro البالغ سعرها 250 دولارًا، مع بقاء الأسعار مماثلة لما هي عليه اليوم، مع وجود اختلافات واضحة بين النموذجين.

ويشير التقرير إلى أن كلا النموذجين الجديدين من AirPods يأتيان بتصميم جديد يشبه مزيجًا من الجيل الثالث من AirPods والجيل الحالي من AirPods Pro بسيقان قصيرة.

ويستعير النموذج الأعلى سعرًا من بين النموذجين مزايا من AirPods Pro، مثل إلغاء الضوضاء ومكبرات الصوت المدمجة في علبة الشحن لتحسين دعم Find My.

ولا يرجح أن يتضمن أي من النموذجين أطراف الأذن السيليكونية القابلة للاستبدال، ومن المحتمل الحصول على التصميم نفسه ذي المقاس الواحد الذي يناسب الجميع والذي تتمتع به سماعات AirPods القياسية.

ويمنح هذا الأمر سماعات AirPods Pro ميزة عندما يتعلق الأمر بأداء إلغاء الضوضاء والجودة الإجمالية للصوت. وتواصل أجهزة AirPods التالية انتقال آبل إلى منفذ USB-C.

كما تحصل في العام المقبل سماعات AirPods Max البالغ سعرها 550 دولارًا على تحديث طفيف يشمل حصول السماعات على منفذ USB-C وألوان جديدة، مع تغييرات أخرى قليلة نسبيًا.

ولم تحصل سماعات AirPods Max الأصلية منذ تقديمها في عام 2020 على تحديث، إذ تجاهلتها آبل عندما يتعلق الأمر بالمزايا البرمجية الحديثة.

وتؤدي كل هذه التغييرات إلى إعادة تصميم AirPods Pro القادمة في عام 2025، مع أن التقرير لا يخوض في تفاصيل حول الشكل الذي قد تبدو عليه السماعات الرائدة التالية من آبل.

وحصلت AirPods Pro في العام الماضي على تحديثات طفيفة، وأضافت آبل هذا الخريف نموذجًا مزودًا بمنفذ USB-C مع ميزة برمجية جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهل على المستخدمين استعمال سماعات الأذن طوال اليوم عن طريق إيقاف إلغاء الضوضاء تلقائيًا عندما يتحدث المستخدم.