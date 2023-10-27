آبل تطلق تحديث iOS 17.2 التجريبي بمزايا جديدة

أطلقت آبل تحديث iOS 17.2 التجريبي للمطورين بالعديد من المزايا الجديدة أبرزها تطبيق المذكرات الشخصية “جورنال Journal” الذي كشفت عنه آبل في وقتٍ سابق.

ووفقًا لما ذكرته آبل، فإن تطبيق “جورنال” هو تطبيق جديد سيكون متاحًا لمستخدمي هواتف آيفون التي رُقِّيت إلى نظام iOS 17، وهدفه مساعدة المستخدمين على التأمل وممارسة الامتنان عبر تدوين المذكرات الشخصية، التي ثبت أن لها أثرًا إيجابيًا في الصحة النفسية.

ويتميز تطبيق جورنال الجديد بأنه يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تقديم اقتراحات مخصصة لتشجيع المستخدمين على كتابة خواطرهم، وكذلك تذكيرهم في أوقات محددة لكي يتبنوا عادة تدوين اليوميات.

ويوفر التطبيق خيارات مختلفة للحفاظ على خصوصية المحتوى داخله، مثل إمكانية قفل التطبيق وكذلك تشفير المحتوى تشفيرًا تامًا.

وستضيف آبل أيضًا مع تحديث iOS 17.2 ميزة “قوائم التشغيل التعاونية” في تطبيق الموسيقى، حيث تتيح للمستخدمين دعوة الأصدقاء للمشاركة في إنشاء وتعديل قوائم التشغيل بالإضافة والحذف وإعادة الترتيب، مع إمكانية التفاعل مع المقاطع الصوتية التي هي قيد التشغيل في القائمة باستخدام الوجوه التعبيرية، كما أضافت آبل قائمة تشغيل تلقائية باسم “المفضلة” استنادًا إلى المقاطع التي حددها المستخدم كمفضلة.

ومن المزايا الأخرى في تحديث iOS 17.2 ميزة تحقق مفتاح الاتصال في تطبيق الرسائل iMessage، وهي ميزة أمنية تمنح المستخدمين مزيدًا من اليقين بشأن مراسلتهم مع الأشخاص الذين يقصدونهم.

وتُعد هذه النسخة التجريبية الأولى من التحديث المنتظر، ومن المتوقع أن تطلق آبل مزيدًا من النسخ التجريبية قبل الإطلاق النهائي له قبل نهاية العام الجاري، حيث يعد التحديث الفرعي الثاني الكبير لنظام iOS 17.