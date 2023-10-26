هونر: هاتف ماجيك 6 سيسمح لك بالتحكم فيه بالعينين

أعلنت شركة هونر يوم الأربعاء أن هاتفها الذكي المرتقب (ماجيك 6) Magic 6 سوف يستخدم شريحة كوالكوم الأحدث (سنابدراجون 8 الجيل 3) Snapdragon 8 Gen 3

وسوف تتيح الشريحة الجديدة لمالكي هاتف (ماجيك 6) الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي حتى حين يكون الجهاز غير متصل بالإنترنت.

وبدأ السباق المحموم نحو الهيمنة على سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد أن أطلقت شركة (أوبن أي آي) OpenAI روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT الذي أصبح حديث الساعة منذئذ.

وبعد النجاح الهائل الذي حققه (شات جي بي تي)، سارعت شركات التقنية الكبرى، مثل: مايكروسوفت، وجوجل إلى جلب أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية.

وقالت كوالكوم يوم الأربعاء إن شريحة (سنابدراجون 8 الجيل 3) تمتاز بإمكانات مُحسّنة للخصوصية والأداء، كما أنها تسمح بتشغيل نماذج اللغة الكبيرة، التي تُشكِّل أساس روبوتات الدردشة، مثل: (شات جي بي تي)، ضمن الجهاز، ويمكن استخدامها أيضًا لتقديم المزيد من مزايا التخصيص.

وتقول هونر إن نموذج اللغة الكبير الخاص بهاتف (ماجيك 6) مختلف عن نماذج اللغة الكبيرة القائمة على السحابة، ذلك أن الأخيرة تُدرَّب باستخدام البيانات المتاحة للعامة، أما نموذج الهاتف فهو يقدم خدمات ذات طابع شخصي بناءً على فهمه لعادات مستخدم الجهاز وتفضيلاته.

وخلال الكلمة المفتاحية ضمن قمة كوالكوم، عرضت هونر إمكانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهاتف (ماجيك 6) عن طريق مساعد الهاتف (يويو) Yoyo، الذي يتيح إنشاء مقطع فيديو قصير يُبرز الصور ومقاطع الفيديو الأخرى المُخزَّنة في الهاتف.

وعرضت هونر أيضًا ميزة أخرى اسمها (الكبسولة السحرية) Magic Capsule تشبه ميزة (الجزيرة الديناميكية) Dynamic Island التي توفرها شركة آبل لبعض هواتف آيفون.

ويُظهر مقطع الفيديو القصير الذي عرضته هونر امرأة تمسك هاتف (ماجيك 6) وتتحكم في (الكبسولة السحرية) بالنظر إليها فقط.

وبصرف النظر عن هونر، فإن الهواتف الذكية الرائدة المرتقبة من شركات، مثل: شاومي، وأوبو، وون بلس سوف تحتوي على شريحة كوالكوم الأحدث، (سنابدراجون 8 الجيل 3).

ومع ذلك، يتعين على تلك الشركات العمل مع كوالكوم لإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها؛ لأنها لن تكون متاحة بدون مساعدة كوالكوم.

يُشار إلى أن شركة جوجل أطلقت في وقت سابق من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري هاتفي (بكسل 8) و(بكسل 8 برو) اللذين يمتازان بتوفير عدد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تتيح تحسين الصور، والرد على المكالمات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء خلفيات شاشة مُخصصة.