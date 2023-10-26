هواوي تطلق الحاسوب المحمول MateBook D14 SE إصدار 2024

كشفت شركة هواوي عن الحاسوب المحمول الجديد MateBook D14 SE إصدار 2024، وقد بدأت الشركة بالفعل إطلاقه في السوق الصينية بسعر يعادل 600 دولارٍ أمريكي.

ويأتي جهاز هواوي المحمول بشاشة قياسها 14 إنشًا من نوع IPS LCD بدقة تبلغ 1920 × 1200 بكسل، بأبعاد تبلغ 16:10، وتحتل الشاشة نسبة 90% من جسم الجهاز، إذ إن الشاشة لها حافات نحيفة ولا يتعدى سمكها 3.5 ملم.

ويستخدم الحاسوب المحمول الجديد شاشة غير لامعة مضادة للتوهج، حيث تعمل على تقليل انعكاسات الشاشة، وهي حاصلة على شهادة Rheinland التي تفيد بأنها تبعث ضوءًا أزرق أقل لتقليل إجهاد العين.

ومن ناحية المواصفات الداخلية، يعمل حاسوب هواوي MateBook D14 SE بالجيل الثالث عشر من معالجات إنتل Core i5-13420H مع ذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 512 جيجابايت من نوع SSD، وتزعم الشركة أن الجهاز يقدم أداءً مميزًا، حيث يمكنه فك ضغط ملف حجمه 1 جيجابايت في غضون 5 ثوانٍ فقط.

ويدعم الجهاز شبكات واي فاي 6 التي توفر سرعة تنزيل عالية وتغطية تصل إلى 270 مترًا، كما يحتوي الجهاز على بطارية يمكنها أن تدوم حتى ست ساعات من العمل المكتبي الثقيل وفقًا للشركة، وهي تدعم الشحن السريع مع شاحن مرفق بقوة 65 واطًا.

ويتمتع الجهاز بتصميم معدني مصنوع من الألمنيوم، ويبلغ وزنه 1.39 كيلوجرام، في حين يصل سمكه إلى 15 ملم.

ويحتوي الجهاز على كاميرا ويب مميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحسين الصورة، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وكذلك ترجمة المحادثات في الوقت الفعلي في أثناء المكالمات.