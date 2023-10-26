مجموعة stc تبرم اتفاقية مع TONOMUS لتقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المملكة

أعلنت (تونومس) TONOMUS، تكتل التقنية التابعة لنيوم، توقيع اتفاقية متعددة السنوات مع مجموعة stc، تستحوذ من خلالها المجموعة على سعة في الأقمار الصناعية ذات المدارات الأرضية المنخفضة (LEO) في المملكة العربية السعودية من “تونومس” المقدمة من “يوتلسات ون ويب”.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من سعود الشريهي، نائب الرئيس للمنتجات والحلول من stc، وأوليفييه سيج، المدير المالي لشركة Tonomus.

وستمنح الاتفاقية التي وُقّعت في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، مجموعة stc وصولاً غير مسبوق إلى سعة الأقمار الصناعية للمدار الأرضي المنخفض وتمكن الشركة من تقديم خدمات الإنترنت والبيانات ذات النطاق العريض العالي السرعة وحلول استمرارية الأعمال للمؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة.

ويعد التعاون بين “تونومس” ومجموعة “stc” شهادة على الطلب المتسارع للاتصال بتكلفة معقولة، بجانب توفير خدمات اتصال سريعة وعالية النطاق الترددي وزمن انتقال منخفض في جميع أنحاء المنطقة.

وقامت TONOMUS آخرًا بتوسيع تغطية الاتصال وقدرات السرعة من خلال إنشاء مشروع مشترك مع Eutelsat OneWeb الذي أعيدت تسميته في عام 2021.

كما تتيح هذه الخطوة الإستراتيجية الوصول إلى الإنترنت الشبيه بالألياف لسكان المناطق الريفية والنائية، مما يسهل في نهاية المطاف تقديم تجربة محسنة وسلسة عبر الإنترنت.

وستعزز اتفاقية TONOMUS مع مجموعة stc التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون القوي مع البنية التحتية المحلية ومقدمي الخدمات، وسيساعد ذلك أيضاً في الانتقال إلى مشاركة واسعة في المنظومة الرقمية كمنصة للتوسع والابتكار والتوفر لجميع القطاعات الحكومية والتجارية.

الاتصال السلِس يُساهم في تحقيق المستقبل الإدراكي 🙌 سُعدنا بالتعاون مع @stc_ksa لتوسيع نطاق الإنترنت العالي السرعة في جميع أنحاء المملكة، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى سعة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO).#تونومس #نيوم #مبادرة_مستقبل_الاستثمار pic.twitter.com/KairMCiLWq — TONOMUS (@TONOMUSNEOM) October 25, 2023

وبهذه المناسبة قال سكوت جيغونهايمير، رئيس البنية التحتية لشركة TONOMUS: “يعد استحواذ مجموعة stc على قدرة شبكة الأقمار الصناعية LEO خطوة مهمة إلى الأمام لرؤية TONOMUS الإستراتيجية المتمثلة في المملكة العربية السعودية الأكثر اتصالاً وشمولية وازدهاراً، حيث إن مجموعة stc هي الشريك المثالي لتوسيع التغطية في هذه المنطقة ومساعدتنا على تحقيق هذه الرؤية”.

وأضاف “سيضمن ذلك اتصالاً سريعاً وموثوقاً لتحويل الأعمال وحياة المجتمعات مع تمكين النظام البيئي الرائد للتقنيات المعرفية في نيوم الذي نطوره في TONOMUS”.

من جانبه قال المهندس رياض معوض، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال في مجموعة stc: “نلتزم في مجموعة stc بقيادة التحول الرقمي على مستوى المنطقة، ويعد هذا الاتفاق مع TONOMUS إنجازاً مهماً سيمكننا من تقديم خدمات الإنترنت والبيانات عبر الأقمار الصناعية العالية السرعة للعملاء في مجال الصناعات الحيوية، وسيساعد ذلك في سد الفجوة الرقمية في المناطق والمجتمعات النائية، مما يعود بالنفع على القطاعات الحكومية والشركات”، منوهاً بالشراكة مع TONOMUS والمساهمة في النظام البيئي الرقمي.