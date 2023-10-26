كيفية استخدام مزية Magic Editor في هواتف جوجل Pixel 8

أضافت جوجل مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هاتفي Pixel 8 و Pixel 8 Pro للتمتع بتجربة استخدام مثالية، ومن أبرز تلك المزايا: مزية (المحرر السحري) Magic Editor، وهي مزية حصرية لهاتفي Pixel 8 و Pixel 8 Pro وتعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل تحرير الصور والحصول على صور مثالية دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيق خاص بتحرير الصور تابع لجهات خارجية.

فإذا كنت تستخدم هاتف Pixel 8 أو Pixel 8 Pro، فيمكنك الاستفادة من هذه المزية لتحرير صورك بطريقة احترافية، وسنوضح لك فيما يلي كيفية استخدام مزية Magic Editor في هواتف جوجل الجديدة:

أولًا: ما مزية Magic Editor؟

مزية (المحرر السحري) Magic Editor، هي مزية جديدة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الصورة كيفما تريد. وباستخدام هذه المزية يمكنك نقل موضوع معين من منطقة إلى أخرى، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وضبط الخلفية بطريقة احترافية.

ثانيًا: كيفية استخدام Magic Editor في هواتف جوجل Pixel 8

قبل تعرّف كيفية استخدام مزية (المحرر السحري) Magic Editor تنبغي معرفة أن هذه المزية لا يمكن استخدامها إلا في الصور المتوفرة في تطبيق صور جوجل (Google Photos).

وللبدء باستخدامها، انتقل إلى تطبيق صور جوجل في هاتف Pixel 8 أو Pixel 8 Pro، ثم اتبع الخطوات التالية:

اختر صورة من الصور الموجودة في التطبيق، ثم انقر فوق زر (تحرير) Edit في الجهة السفلية. انقر فوق زر (المحرر السحري) Magic Editor في الزاوية اليُسرى السُفلية. حدد أي عنصر من الصورة تريد تحريره. اضغط مطولًا فوق العنصر المحدد وحرّكه في أي اتجاه لتغيير مكانه داخل الصورة. إذا أردت حذف العنصر تمامًا من الصورة، فانقر فوق زر (مسح) erase وستملأ مزية المحرر السحري المكان الفارغ باستخدام الذكاء الاصطناعي. انقر فوق علامة الصح بعد الانتهاء من التحرير. ستمنحك مزية المحرر السحري أربع صور مختلفة للاختيار منها. انقر فوق علامة الصح في الجهة اليُمنى السُفلية من الصورة التي أعجبتك. انقر فوق زر (حفظ نسخة) Save copy في الجهة اليُمنى السُفلية لحفظ الصورة.

الخاتمة:

مع إضافة خيارات التحرير الجديدة في (صور جوجل) Google Photos في هاتفي Pixel 8 و Pixel 8 Pro، أصبح هذا التطبيق مُنافسًا لتطبيق Adobe Photoshop.

وتمامًا مثل مزية Generative Fill في Photoshop، يمكن لمزية المحرر السحري (Magic Editor) من جوجل تعديل صورك باحترافية وإزالة العناصر غير المرغوب فيها وملء المناطق الفارغة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبدو الصورة طبيعية.

ومع أن مزية المحرر السحري مُتاحة حصريًا في هواتف Pixel 8 في الوقت الحالي، فمن المُحتمل أن تتوفر في هواتف Pixel الأخرى، ثم تصبح مُتاحة لمشتركي خدمة Google One، كما هو الحال مع مزية (الممحاة السحرية) Magic Eraser.