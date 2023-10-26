كيفية إعداد تطبيق واتساب واستخدامه في ساعات أندرويد الذكية

واتساب هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا في العالم، ولكن مزاياه كانت محدودة في ساعات أندرويد الذكية، وتقتصر على تلقي الإشعارات وإرسال ردود سريعة.

لكن خلال حدث Google I/O في هذا العام، أعلنت جوجل نظام التشغيل Wear OS 4 الخاص بالأجهزة القابلة للارتداء، الذي أصبح الآن مُتاحًا للعديد من ساعات أندرويد الذكية، كما أعلنت جوجل أنها دخلت في شراكة مع شركة (ميتا) Meta لإتاحة تطبيق واتساب في نظام Wear OS.

وبفضل توفر تطبيق واتساب مخصص لنظام التشغيل Wear OS، يمكنك الآن استخدام جميع مزايا واتساب مباشرة في ساعتك الذكية، مما يسمح لك بإجراء المكالمات الصوتية وتلقيها وتصفح الدردشات النصية، وغير ذلك.

وفي هذا المقال، سنوضح كيفية إعداد تطبيق واتساب واستخدامه في ساعات أندرويد الذكية:

أولًا: كيفية إعداد تطبيق واتساب في ساعات أندرويد الذكية

لإعداد تطبيق واتساب في ساعتك الذكية تأكد من أن ساعتك تعمل بنظام التشغيل Wear OS 3 أو أي إصدار أحدث منه، وأنها متصلة بهاتف يعمل بنظام أندرويد، ثم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (متجر جوجل) Google Play في هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد. ابحث عن تطبيق WhatsApp، ثم انقر فوق تبويب (Available on more devices)، حيث سترى اسم ساعتك الذكية، انقر فوقه، ثم انقر فوق زر (تثبيت) Install. يمكنك أيضًا تثبيت تطبيق واتساب مباشرة من ساعتك الذكية بالانتقال إلى متجر جوجل في ساعتك وتثبيته من هناك. بعد تثبيت التطبيق، انتقل إلى قائمة التطبيقات في ساعتك الذكية. مرّر إلى الأسفل عبر قائمة التطبيقات، ثم انقر فوق أيقونة WhatsApp. سيعرض التطبيق رمزًا في شاشة الساعة، وستتلقى إشعارًا في هاتفك الذكي يتضمن العبارة التالية: هل تحاول ربط جهاز (Are you trying to link a device)، انقر فوق (تأكيد) Confirm. أدخل الرمز الظاهر في شاشة ساعتك الذكية في هاتف أندرويد. ستبدأ عملية ربط الجهازين، وعندما تنتهي، سيكون تطبيق واتساب في الساعة متصلًا بحسابك في واتساب في الهاتف. في ساعتك الذكية، انقر فوق (السماح) Allow؛ للسماح لتطبيق واتساب بإرسال الإشعارات. يمكنك بعد ذلك الوصول إلى جميع محادثاتك في واتساب في ساعتك الذكية.

ثانيًا: كيفية استخدام تطبيق واتساب في ساعات أندرويد الذكية

لإجراء محادثات باستخدام تطبيق WhatsApp في ساعتك الذكية، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق WhatsApp في ساعتك الذكية، ثم اختر جهة الاتصال التي تود محادثتها. مرر إلى الأسفل، وسترى زرين، وهما: زر الميكروفون لتسجيل رسالة صوتية، وزر لوحة المفاتيح لكتابة رسالة نصية. انقر فوق أيقونة الميكروفون لتسجيل رسالتك الصوتية، أو انقر فوق أيقونة لوحة المفاتيح لإظهار لوحة المفاتيح، ثم اكتب رسالتك.

ثالثًا: هل يعمل واتساب في أي ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل Wear OS؟

لا. يعمل إصدار تطبيق واتساب الخاص بالساعات الذكية في الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS 3 أو الأنظمة الأحدث.

رابعًا: ما المزايا التي ستحصل عليها عند تثبيت تطبيق WhatsApp في ساعتك الذكية؟

عند تثبيت تطبيق WhatsApp في ساعتك الذكية، ستتمتع بجميع مزايا هذا التطبيق التي تستخدمها في هاتفك، وبالإضافة إلى إمكانية إرسال ردود سريعة وتتبع الإشعارات، يمكنك استخدام المزايا التالية في ساعتك الذكية مباشرة: