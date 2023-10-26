صندوق الاستثمارات وبيريللي يوقعان اتفاقية لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة (بيريللي) الرائدة عالمياً في صناعة الإطارات، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة العربية السعودية.

ستبلغ حصة الصندوق من المشروع المشترك الجديد 75%، في حين ستمتلك بيريللي نسبة 25%، كما ستكون شريكاً تقنياً إستراتيجياً لدعم تطوّر المشروع، من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.

ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في 2026، وتشمل منتجاته تصنيع الإطارات العالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لبيريللي، والمخصصة لمركبات نقل الركاب، كما سيُنتج المشروع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.

وتبلغ القيمة التقديرية للاستثمارات في المشروع ما يقارب ملياري ريال. سيكون للمشروع تأثير محايد في أهداف شركة بيريللي لتقليص المديونية حتى عام 2025.

المملكة ستكون مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات بحلول 2030:

تمثّل هذه الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق هدف جعل المملكة مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات بحلول 2030، كما يظهر أثر الصندوق في قيام قطاع السيارات على مستوى عالمي في المملكة، من خلال قيادة التحول على مستوى القطاع وتعزيز القدرات المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الإمداد محلياً.

ومن أبرز الاستثمارات في هذا المجال، إعلان الصندوق وشركة هيونداي موتور أيضاً توقيع اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي.

كما أعلن الصندوق إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

وعمل الصندوق على العديد من الاستثمارات في قطاع التنقل، ومنها الاستثمار في شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب الاستثمار في شركة (لوسيد) Lucid للسيارات الكهربائية، التي افتتحت أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة خلال الشهر الماضي.

ونظراً إلى مكانة بيريللي العالمية المتقدمة في تصنيع الإطارات، ستعمل على تقديم خبرات ومعرفة تقنية تدعم تطوير وتشغيل مصنع الإطارات الجديد. ويجسّد هذا المشروع المشترك التزام الصندوق وبيريللي بإنشاء علامة رائدة محلياً وإقليمياً توطّن قدرات تصنيع الإطارات، وتُعد مكوّناً أساسياً في المنظومة المتكاملة لتصنيع السيارات.

وتقدر القدرة الإنتاجية للمصنع بنحو 3.5 ملايين إطار سنوياً، حيث يسهم المصنع إيجابياً في الاقتصاد الوطني، مع التزامه بالاستدامة البيئية. وسيكون المشروع ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.

وينسجم المشروع مع إستراتيجية بيريللي للتصنيع محلياً في أسواقها الرئيسية، وستكون الشركة بذلك أول مصنّع دولي رفيع المستوى للإطارات يُطلق عمليات إنتاجه في المملكة.

وفي هذا الصدد؛ قال الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: “يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال المشروع المشترك مع بيريللي إلى بناء قدرات إنتاج في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع المركبات والتنقل، وتعظيم فرص مساهمة القطاع الخاص. كما يشكّل هذا التعاون محطة مهمة ضمن جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة وتوطين قدرات التصنيع في المملكة”.

ومن جهته؛ قال ماركو ترونشيتي بروفيرا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيريللي: “دخول مجال التصنيع المحلي في المملكة يمثّل فرصة كبيرة لبيريللي، نظراً إلى مكانة المملكة باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في العالم، وتركيزنا على منتجاتنا ذات الجودة العالية، والإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية. نحن سعيدون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، لتحقيق أهدافنا المشتركة في قطاع السيارات”.