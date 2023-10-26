“سدايا” تطلق الهوية الجديدة لتطبيق توكلنا

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) صباح اليوم الهوية الجديدة لتطبيق توكلنا، وذلك خلال حفل أُقيم في مدينة الرياض، وبحضور معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

قدمت سدايا اليوم إصدارًا جديدًا من تطبيق توكلنا بحلة جديدة تركز على المستخدم أولًا وأخيرًا، وأيضًا تقدم آلية لإتاحة جميع الخدمات الحكومية في بيئة واحدة متكاملة تسهل عملية البحث والوصول إلى الخدمات بعدة طرق.

وصرحت سدايا أن هوية تطبيق (توكلنا) الجديدة ستكون أكثر قربًا من المواطن والمقيم والزائر.

بحضور أصحاب السمو والمعالي انطلق حفل تطبيق #توكلنا بهويته الجديدة#توكلنا_معك pic.twitter.com/pjR3QgEgp9 — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) October 26, 2023

بدأ الحفل بكلمة ألقاها معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي؛ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، رحب فيها بالحضور الكريم، وأوضح خلالها أن تطبيق توكلنا كان تحديًا كبيرًا في بداية انطلاقه لاستثمار البيانات الضخمة في مصلحة الفرد، ولكن بدعم القيادة ذُللت الكثير من الصعاب.

وقال الدكتور عبدالله الغامدي؛ خلال كلمته: “لقد حرصنا فيما يتعلق بأمر حماية البيانات على إنشاء مركز عمليات سيبرانية بمعايير عالمية لضمان ربط المعلومات والأنظمة والبنية التحتية والبيانات بنسبة تبلغ 100%، إذ عُيِّنَ 130 خبيرًا لضمان أمن المعلومات وحمايتها”.

وأشار معاليه إلى أن جميع أنظمة مركز المعلومات الوطني مربوطة بذلك المركز الرئيسي لأمن المعلومات.

أهم المزايا للهوية الجديدة:

هوية توكلنا ستضيف خدمات رقمية جديدة.

النسخة الجديدة ستكون أكثر قربًا من المواطن والمقيم والزائر.

التطبيق يسهم في تسريع الاستفادة من خدمات الجهات الحكومية.

تطبيق أفضل المعايير العالمية في حماية البيانات، إذ استعانت سدايا بـ 130 خبيرًا لضمان أمن المعلومات وحمايتها.

تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تحسين تجربة المستخدم وجودة الحياة.

ما تطبيق توكلنا؟

يُعَدُ تطبيق (توكلنا) أحد ممكِّنات التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية وفق رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في تقديم أرقى الخدمات للأفراد والجهات بكل يسر وسهولة.

وجاء إطلاق التطبيق، الذي يقدم العديد من الخدمات الرقمية للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، انطلاقًا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ ساعد التطبيق في مساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

كما أُطلقت عدة خدمات ساهمت في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.

وفي 29 من أبريل 2022؛ أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) “توكلنا خدمات” لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد.

ويشتمل “توكلنا خدمات”، الذي يُعد أحد المنتجات النوعية لمنظومة توكلنا، على خدمة استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، التي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها من الخدمات.

أهم التحديات التي واجهت الفريق عند تطوير تطبيق توكلنا:

شهد العمل على الهوية الجديدة لتطبيق توكلنا عددًا من التحديات أبرزها:

تضمين الخدمات والأنظمة المختلفة.

أمن المعلومات.

الجودة في العمل.

الإنجاز السريع والالتزام بمستوى عالٍ من الخدمة.

وقد تمكن العاملون على التطبيق، بفضل الله، من التغلب على كل تلك التحديات.

أبرز أرقام التطبيق:

استعرض خلال الحفل معالي الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت؛ مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا، أبرز الأرقام الخاصة بتطبيق توكلنا، ومنها:

تجاوز عدد مستخدمي تطبيق توكلنا 31 مليون مستخدم.

يشمل التطبيق أكثر من 240 خدمة، ويستفيد منه الأفراد والجهات.

أُرسل أكثر من مليار ونصف المليار رسالة للمستفيدين من التطبيق.

استُعرِضَ أكثر من 650 مليون عملية للمحفظة الرقمية.

فيديو | مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت: أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق توكلنا #توكلنا_معك#الإخبارية pic.twitter.com/SdKsGvuvZH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2023

وخلال الحفل استعرضت الهيئة مقطع فيديو يوضح مراحل التطور للتطبيق، والشعار الجديد لتوكلنا، رفيقك الرقمي لتسهيل حياتك.