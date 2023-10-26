زوكربيرج: ثردز يمتلك نحو 100 مليون مستخدم شهريًا

وصل تطبيق ثردز منذ إصداره في أوائل شهر يوليو إلى نحو 100 مليون مستخدم شهريًا، حسبما أعلن الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج.

وقال زوكربيرج: “مرت ثلاثة أشهر الآن، وأنا سعيد جدًا بالمسار”، مرددًا التعليقات المتفائلة التي أدلى بها حول أداء ثردز خلال مقابلة أجريت معه سابقًا، حيث قال حينها: “وصلنا الآن إلى النقطة التي نركز فيها على تنمية مجتمع ثردز بشكل كبير. أرى حتى الآن أن الناس يحبونه”.

كما أوضح رئيس إنستاجرام عند إطلاق ثردز أن ميتا ترى فرصة في ثردز للتنافس بجدية مع منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر.

وقال زوكربيرج: “اعتقدت لفترة طويلة أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة لمليار شخص يكون إيجابيًا بعض الشيء. أعتقد أنه إذا واصلنا ذلك لبضع سنوات أخرى، فإن لدينا فرصة جيدة لتحقيق رؤيتنا”.

ونشرت سوزان لي، المديرة المالية لشركة ميتا، بعض التفاؤل أيضًا قائلة: “لا يزال ثردز فرصة مقنعة على المدى الطويل، ونحن متحمسون للبناء على الزخم القوي الذي سنشهده في العام المقبل للمنتج”.

وأطلقت ميتا في شهر يوليو تطبيق ثردز الذي كان يفتقر في البداية إلى العديد من المزايا، مع أن الشركة أضافت بسرعة الكثير من المزايا، ومنها تطبيق الويب، والقدرة على البحث عن المنشورات، وميزة التعديل التي لا يتعين عليك الدفع مقابلها.

ولا يزال التطبيق غير متاح في أوروبا بسبب عدم اليقين لدى ميتا بشأن قدرتها على الامتثال للوائح الجديدة هناك.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، في منشور عبر ثردز: “أمامنا الكثير لتحقيقه ونحتاج إلى توخي الحذر حتى لا نكون واثقين للغاية. آمل في الأشهر القليلة المقبلة أن نتمكن من توفير التطبيق في أوروبا، وتطوير التكامل مع الشبكات الاجتماعية اللامركزية، وتوفير التكاملات الفضلى مع إنستاجرام، والموضوعات الشائعة”.

وأوضحت ميتا في تقرير أرباحها أنها حققت إيرادات بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، بزيادة على الربع نفسه من العام الماضي بنسبة تبلغ 23 في المئة، وارتفع صافي الدخل بنسبة تبلغ 164 في المئة ليصل خلال هذا الربع إلى 11.58 مليار دولار، مع أنها لا تزال تخسر الأموال من خلال قسم مختبرات الواقع.

وتتوقع الشركة أن تزيد خسائرها التشغيلية سنويًا بشكل ملموس بسبب التطوير المستمر للمنتجات في الواقع المعزز والواقع الافتراضي.