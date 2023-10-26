جوجل تسهل التحقق من صحة الصور الرقمية

أعلنت جوجل أنها توفر المزيد من المعلومات السياقية حول الصور لمنع انتشار المعلومات الخطأ، وذلك بعد أن أدى استخدام الصور ومقاطع الفيديو السياقية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى نشر المعلومات المضللة.

وتتضمن مجموعة الأدوات الجديدة عرض سجل الصورة والبيانات الوصفية والسياق الذي استخدمت فيه عبر المواقع المختلفة.

وأعلنت جوجل في وقت سابق من هذا العام ميزة “About this image”، وهي الآن تجعلها متاحة لجميع المتحدثين باللغة الإنجليزية على مستوى العالم.

ويمكن للمستخدمين معرفة متى ظهرت الصورة للمرة الأولى عبر بحث جوجل لفهم مدى حداثة السياق.

وتتيح الأداة أيضًا للمستخدمين فهم كيفية وصف الأشخاص للصورة عبر المواقع الأخرى للمساعدة في فضح أي ادعاءات كاذبة.

وأوضحت جوجل أنه يمكن للمستخدمين رؤية البيانات الوصفية عندما تكون متاحة، كما توضح إذا كانت الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، مع وضع الشركة علامة على جميع الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وأصدرت في شهر أكتوبر مجموعة من الشركات رمزًا لتمييز الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي بوضوح، ومنها أدوبي ومايكروسوفت ونيكون ولايكا.

وتتوفر أدوات الصور الجديدة من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث في نتائج صور جوجل. ويمكنك أيضًا الوصول إليها من خلال النقر على خيار “المزيد حول هذه الصفحة” في أداة “حول هذه النتيجة” التي يمكن الوصول إليها من خلال قائمة النقاط الثلاث. ولاحظت جوجل أنها تستكشف المزيد من الطرق للوصول إليها.

وأعلنت جوجل أيضًا أنه بإمكان الصحفيين ومدققي الحقائق المعتمدين تحميل أو نسخ عناوين مواقع الصور لمعرفة المزيد عنها من خلال أدواتهم الخاصة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات FaceCheck Claim Search.

وبدأت الشركة في شهر يونيو باختبار المزايا باستخدام أداة Fact Check Explorer. وتمنح هذه الأداة مدققي الحقائق القدرة على استكشاف عمليات التحقق من الحقائق والمراجع والتفاصيل الأخرى المرتبطة بصورة معينة.

وتجرب جوجل الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في وصف المصادر، مثل صفحة بائع غير مألوف أو مدونة غير معروفة. وأوضحت جوجل أن المستخدمين الذين اختاروا استخدام تجربة البحث التوليدي SGE يشاهدون معلومات مولدة بالذكاء الاصطناعي حول المواقع في قسم “المزيد حول هذه الصفحة”.