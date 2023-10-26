برنامج تنمية تقنية المعلومات يوقع اتفاقية مع مسرعة Antler لتعزيز ريادة الأعمال الرقمية في المملكة

أعلن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات توقيع اتفاقية مع مسرعة الأعمال Antler، وتدشين برنامج المسرعة على مستوى المنطقة؛ بهدف دعم وتمكين أصحاب المشاريع التقنية المبتكرة في المراحل الأولية لتطوير مشاريعهم، وتسريع نموها وإطلاق شركاتهم التقنية الناشئة.

وتختص المسرعة في الاستثمار في رواد الأعمال المحتملين من المراحل الأولية السابقة لوجود الفكرة، وذلك لتمكينهم من اكتشاف الفرص الواعدة ومعالجة التحديات لإطلاق شركاتهم.

وتهدف هذه الشراكة إلى احتضان وتمكين ريادة الأعمال التقنية المبتكرة، وزيادة عدد الشركات التقنية في المملكة العربية السعودية من خلال توفير العديد من المزايا، بما يشمل: مساحات العمل المشتركة المجانية، والمنح المالية، والدعم القانوني للتأسيس وغير ذلك.

وقد استقبل البرنامج 90 مؤسسًا استثنائيًا، تم اختيارهم من بين أكثر من 3000 متقدم من 34 دولة، ونسبة 68% منهم لديهم خبرة سابقة في تأسيس الشركات الناشئة، ونسبة 40% لديهم خلفية تقنية، ونسبة 15% منهم من المؤسسين من الإناث.

ويهدف صندوق AntlerMENAP إلى استثمار 60 مليون دولار على مدى 4 سنوات، وتمكين المؤسسين من بناء أكثر من 100 شركة من خلال تمكين المؤسسين الفرديين الاستثنائيين عبر برنامج مدته 6 أشهر للعثور على مؤسسيهم المشاركين، والتحقق من صحة فكرة بدء التشغيل الخاصة بهم، وتأمين أول استثمار لهم بقيمة 180 ألف دولار.

وتعكس هذه الجهود دور البرنامج في تنمية وتطوير منظومة القطاع التقني في المملكة، عبر تحفيز مسرعات الأعمال التقنية المحلية والعالمية لتشجيعها على تبني مجموعة من معايير الجودة القائمة على أفضل الممارسات العالمية.

ويدعو البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات مَن يتمتع بروح ريادة الأعمال والطموحين للتسجيل في المجموعة التالية من Antler الشرق الأوسط عبر زيارة هذا الموقع الإلكتروني.