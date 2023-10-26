الكشف رسميًا عن هواتف شاومي 14 بنظام HyperOS الجديد

كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا عن هاتفي شاومي 14 و 14 برو اللذين يحملان أحدث معالجات كوالكوم “سنابدراجون 8 جين 3” ونظام التشغيل الجديد للشركة الذي تطلق عليه اسم هايبر أو إس HyperOS.

ويأتي هاتف شاومي 14 بشاشة قياسها 6.36 إنشات من نوع OLED بتقنية LTPO التي تغير معدل تحديث الشاشة بحسب المحتوى المعروض حتى 120 هرتزًا، وتصل درجة السطوع القصوى فيها إلى 3000 شمعة متفوقة على مثيلاتها في سوق الهواتف الذكية.

ويتوفر هاتف شاومي 14 بأربعة ألوان هي الأخضر والأسود والأبيض والوردي، وبدلًا من الحافات المنحنية، استخدمت الشركة إطارًا معدنيًا مسطحًا بلمسة نهائية لامعة وعاكسة، وغلاف زجاجي من الأمام والخلف، كما توفر شاومي نسخة من الهاتف بجهة خلفية مصنوعة من الجلد.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، إحداها أساسية بحساس Light Nunter 900 وأخرى مكبرة وثالثة واسعة المجال، وجميعها تعتمد على عدسات من شركة لايكا المتخصصة في صناعة البصريات.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3 مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X مع ذاكرة عشوائية سعتها 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت من نوع UFS 4.0، وبطارية بسعة 4610 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 90 واطًا، والشحن اللاسلكي حتى 50 واطًا.

وأما هاتف شاومي 14 برو فيأتي بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع LTPO OLED بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا ومعدل سطوع يصل إلى 3000 شمعة، وطبقة زجاجية منحنية قليلًا عند الحافات، ويتوفر الهاتف بعدة ألوان، مثل الأبيض والأسود والأخضر بالإضافة إلى نسخة خاصة مصنوعة من التيتانيوم.

ويحتوي الهاتف على نظام تصوير مماثل لهاتف شاومي 14، كما يتوفر بخيارات مشابهة للذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، كما يضم بطارية بسعة 4880 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة تصل إلى 120 واطًا، والشحن اللاسلكي حتى 50 واطًا.

وتطرح الشركة هاتفيها الجديدين بأسعار تتراوح بين 550 و 900 دولارٍ أمريكي بحسب الإصدار وحجم الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.