إكس تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية .. عاجل
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إكس تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية

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بدأت منصة التواصل الاجتماعي إكس – تويتر سابقًا – إتاحة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية للمستخدمين.

وتلقى الكثير من مستخدمي المنصة إشعارًا بتوفر الميزة الجديدة عند فتح التطبيق في نظامي أندرويد و iOS.

ويمكن تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والمرئية بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على خيار “الخصوصية والأمان”، ثم اختيار “الرسائل المباشرة”، ثم تفعيل خيار مكالمات الصوت والفيديو عند ظهوره.

إكس تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية .. عاجل

وكما هو موضح في الصورة المرفقة، تتيح إكس التحكم في الحسابات التي يمكنها التواصل معك عبر المكالمات، سواء الأشخاص الموجودون في جهات الاتصال أو الأشخاص الذين تتابعهم أو أصحاب الحسابات الموثقة.

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وتتيح إكس الميزة الجديدة للمستخدمين على نحو تدريجي، وقد صرح إيلون ماسك – مالك المنصة – بأن تلك الميزة لا تزال “نسخة أولية”، مما يعني أنها ستشهد الكثير من التعديلات والتحسينات في الفترة المقبلة.

وكان ماسك قد صرح سابقًا بأن ميزة مكالمات الصوت والفيديو في إكس سوف تعمل على مختلف أنظمة التشغيل في الأجهزة المحمولة والحواسيب دون الحاجة إلى تسجيل رقم هاتف.

ولا يُعرف حتى الآن إن كانت الميزة الجديدة ستكون متوفرة لكافة المستخدمين، أم ستقتصر فقط على مشتركي خدمة إكس بريميوم – تويتر بلو سابقًا – كما أشارت تقارير سابقة.

وتشهد منصة إكس حاليًا الكثير من التغييرات الجوهرية المثيرة للجدل تحت قيادة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلا أن تلك الخطوة الأخيرة ستكون موضع ترحيب من كافة المستخدمين.

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