تمتاز الهواتف الذكية التي تُنتجها شركة هونر (Honor) بالأداء القوي وتحتوي على مزايا متعددة، وتوفر هذه الشركة هواتف ذكية بمواصفات متفاوتة لتلبية احتياجات المستخدمين من مُختلف الفئات، فهي توفر هواتف من الفئة المتوسطة، وهواتف قابلة للطي على غرار سلسلة Galaxy Fold من سامسونج، وهواتف أخرى بمواصفات قوية وتُباع بأسعار مرتفعة.

وفي هذا المقال، سنذكر مواصفات خمسٍ من أفضل هواتف هونر في عام 2023:

1- هاتف Honor Magic5 Pro:

يضم هاتف Honor Magic5 Pro شاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.81 بوصات، وبدقة قدرها 1312 × 2848 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم MagicOS 7.1.

يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هاتف Honor Magic5 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

يُباع هاتف Honor Magic5 Pro بسعر قدره 3529 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 512 جيجابايت.

2- هاتف Honor Magic Vs:

يمتاز هاتف Honor Magic Vs القابل للطي بأنه أنحف وأخف وزنًا من الطراز السابق، ويأتي بتصميم جديد كليًا للمفصل، مما يسمح للهاتف بأن يُفتح ويُغلق بدون أي فجوة.

ويضم هذا الهاتف شاشة داخلية من نوع (OLED) بقياس قدره 7.9 بوصات وبدقة قدرها 2272×1984 بكسلًا وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا. أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (OLED) بقياس قدره 6.45 بوصات، وبدقة قدرها 2560×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8+ Gen 1)، الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.0 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم MagicOS 7.1.

يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هاتف Honor Magic Vs كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 54 ميجابكسل، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Honor Magic Vs بسعر قدره 6399 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 512 جيجابايت.

3- هاتف Honor 90:

يضم هاتف Honor 90 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 1200 × 2664 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 7.1.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويُباع بسعر قدره 1699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ولتتعرف جميع المواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك قراءة مقال: مراجعة شاملة لهاتف Honor 90 الجديد.

4- هاتف Honor Magic5 Lite:

يضم هاتف Honor Magic5 Lite شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 695 5G) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 619)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 المُعتمد على واجهة المُستخدم MagicOS 6.1.

يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 40 واطًا، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما : 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت.

يضم هاتف Honor Magic5 Lite كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Honor Magic5 Lite بسعر قدره 1260 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 128 جيجابايت.

5- هاتف Honor 70:

يضم هاتف Honor 70 شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 778G+ 5G) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.5 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 642L)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 المُعتمد على واجهة المُستخدم MagicOS 6.1.

يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4800 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 8 أو 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هاتف Honor 70 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 54 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Honor 70 بسعر قدره 1699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.