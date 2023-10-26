أفضل الهواتف لهواة التصوير الفوتوغرافي في عام 2023

التصوير الفوتوغرافي هو وسيلة لالتقاط صور للحظات الجميلة في حياتنا، وإنشاء المحتوى المميز لوسائل التواصل الاجتماعي. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت العديد من الهواتف الذكية تقدم تجربة تصوير مميزة تنافس الكاميرات الاحترافية.

وفي هذا المقال، سنستعرض أفضل الهواتف لهواة التصوير الفوتوغرافي في عام 2023، التي تضم نظام كاميرا متطورًا يسمح لهواة التصوير بالتقاط صور احترافية وعالية الجودة، وذات دقة عالية وألوان طبيعية وواضحة، مع وجود مزايا مدمجة لتحرير الصور ومقاطع الفيديو:

1- هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:

يُعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra من أفضل الهواتف الذكية المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، فهو يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، وبزاوية قدرها 85 درجة، والعدسة الثانية الفائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبزاوية قدرها 120 درجة، والثالثة عدسة مقربة (Telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل ثلاث مرات. والعدسة الرابعة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/4.9، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 10 مرات.

يمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 240 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبزاوية تبلغ 80 درجة، وتدعم تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K.

تدعم كاميرات هذا الهاتف التكبير الرقمي بمعدل قدره 100 مرة، وتدعم خاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع، وتدعم تقنية Super HDR، وتتمتع بإمكانيات قوية لتصوير مقاطع الفيديو باحترافية عالية جدًا.

يُباع هذا الهاتف بسعر قدره 4899 ريالًا سعوديًا للطراز ذي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت. ويمكنك تعرّف المزيد من مزايا كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra في مقال: 6 مزايا جديدة في كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra.

2- هاتف iPhone 15 Pro Max:

يضم هاتف iPhone 15 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل خمس مرات.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K، كما تدعم تصوير الفيديو في (الوضع السينمائي) Cinematic mode بدقة قدرها 4K. وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

وبفضل قوة التصوير الحسابي التي تتمتع بها الكاميرات المتقدمة في هاتف iPhone 15 Pro Max تتيح الكاميرا الرئيسية المصممة حصرياً لمجموعة Pro، للمستخدمين مزيدًا من المرونة مع إمكانية التقاط صور في الوضع الافتراضي بدقة فائقة تصل إلى 24 ميجابكسل، مما يوفر جودة صورة مذهلة مع حجم ملف عملي ومثالي للتخزين والمشاركة.

كما تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين التبديل بين ثلاثة أبعاد بؤرية شائعة، وهي: 24 مم، و28 مم، و35 مم، واختيار أحدها كإعداد افتراضي جديد.

وتدعم الكاميرا الرئيسية أيضًا صور HEIF، بالإضافة إلى تنسيق ProRAW، وتُعدّ كاميرا تقريب المسافات الجديدة في iPhone 15 Pro Max رائعة لالتقاط الصور المقرّبة، وصور الحياة البرية، والتقاط الأحداث من مسافات بعيدة، وتتميز بتصميم رباعي مبتكر مع مزية التثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر الثلاثي الأبعاد، وهو نظام التثبيت الأكثر تطوراً من آبل حتى الآن.

يُباع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا.

3- هاتف جوجل Pixel 8 Pro:

يضم هاتف Pixel 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

تتميز الكاميرات في هاتف Pixel 8 Pro بفتحة عدسة أقل من الطراز السابق، وهذا يعني أنه يتمتع بخصائص قوية في جمع الضوء، مما يُحسّن التصوير في الوضع الليلي.

وبفضل معالج جوجل Tensor G3 الجديد الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ستكون قادرًا على الاستمتاع بالعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بالكاميرا وتصوير الفيديو التي تسمح لك بإجراء التعديلات في مقاطع الفيديو والصور بسهولة واحترافية.

يُباع هاتف جوجل Pixel 8 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

4- هاتف OnePlus 11:

يضم هاتف OnePlus 11 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وتأتي مع مستشعر من نوع (Sony IMX890)، وتأتي العدسة الثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض مع مستشعر من نوع (Sony IMX581)، أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع مستشعر من نوع (Sony IMX709) لتصوير العمق.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 24 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

يُباع هاتف OnePlus 11 بسعر يبدأ من 700 دولار، ويمكنك تعرّف المزيد من المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف في مقال: ون بلس تعلن رسميًا عن هاتفها المنتظر OnePlus 11.

5- هاتف سوني Xperia 5 V:

تشتهر سوني بكاميراتها العالية الجودة؛ لذا فإن هاتف Xperia 5 V يأتي مع نظام كاميرا ممتاز، ويُعدّ مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي، إذ يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية ذات زاوية عريضة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية ذات زاوية فائقة العرض (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، ويمكن لهذه الكاميرات تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR)، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

يتميز Sony Xperia 5 V بوضع (Portrait) محسّن مقارنةً بطراز Xperia 1 V، وتطبيق PhotoPro مُطوّر مع أوضاع جديدة لتصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 أو 120 إطارًا في الثانية، كما يحتوي أيضًا على تطبيق Video Creator جديد مُوجه لمُنشئي المحتوى.

يُباع هاتف Sony Xperia 5 V بسعر يبدأ من 849 جنيهًا إسترلينيًا. ويمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف في مقال: هاتف سوني Xperia 5 V الجديد.. إليك المواصفات والسعر.