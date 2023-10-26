آبل تقر بوجود مشكلة في شحن آيفون 15 لاسلكيًا في سيارات بي إم دبليو

أقرت شركة آبل بوجود مشكلة في الشحن اللاسلكي لهواتف آيفون 15 في سيارات بي إم دبليو BMW، وفقًا لما جاء في مذكرة داخلية أرسلتها الشركة إلى مراكز الصيانة المعتمدة لأجهزتها.

وبحسب ما جاء في المذكرة، فإن هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس بالإضافة إلى إصداري برو وبرو ماكس تتأثر جميعها سلبًا عند شحنها لاسلكيًا باستخدام الشواحن المدمجة في بعض الإصدارات الحديثة من سيارات بي إم دبليو وتويوتا سوبرا.

وتسبب المشكلة عطلًا في خاصية الاتصال القريب المدى NFC في هواتف آيفون 15، دون إشارة واضحة من آبل إلى آلية حدوث المشكلة.

ونصحت آبل الفنيين المتخصصين في عمليات الإصلاح بمحاولة إعادة تشغيل شريحة NFC باستخدام إحدى الأدوات البرمجية التي توفرها لهم، وفي حال فشلِ المحاولة سيتعين عليهم البدء بإجراء عملية إصلاح للعتاد في هواتف آيفون المتضررة، علمًا بأن هناك تقارير تفيد بأن الشركة استبدلت تلك الهواتف بالكامل.

ورُصدت تلك المشكلة عقب إطلاق هواتف آيفون 15، حيث أفاد العملاء المتأثرون بالمشكلة بأن هواتفهم – عند شحنها لاسلكيًا في سياراتهم – تدخل في وضع استعادة البيانات مع ظهور شاشة بيضاء. وبعد إعادة التشغيل، تتوقف شريحة الاتصال القريب المدى NFC عن العمل دون سبب واضح.

ومن الجدير بالذكر أن خاصية الاتصال القريب المدى NFC هي المسؤولة عن عمل وظائف جوهرية في هواتف آيفون مثل الدفع الإلكتروني باستخدام خدمة آبل باي Apple Pay، وفتح السيارات باستخدام المفاتيح الرقمية التي تدعمها بعض الإصدارات الحديثة من السيارات.

ويُنصح بضرورة الابتعاد عن شحن هواتف آيفون 15 الجديدة لاسلكيًا باستخدام الشواحن المدمجة في السيارات إلى حين الانتهاء من التحقيق في أسباب المشكلة وحلها.