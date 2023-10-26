آبل تعتزم إطلاق حواسيب ماك بوك منخفضة التكلفة

تخطط شركة آبل لإطلاق حواسيب ماك بوك محمولة ذات تكلفة منخفضة، وفقًا لما نشرته عدة مصادر صحفية.

وبحسب ما تداولته المواقع الإخبارية الكورية حديثًا نقلًا عن مصادر مطلعة في سلاسل الإمداد لآبل، فإن الشركة تعمل حاليًا على تطوير أجهزة ماك بوك بشاشة قياسها 12 و 13 إنشًا بسعر يقارب 700 دولارٍ أمريكي.

وأفاد المحلل الشهير مينج تشي كو المتخصص في شؤون آبل بأن الشركة تفكر في إطلاق حواسيب ماك بوك بسعر منخفض خلال عام 2024 المقبل، لزيادة مبيعاتها من أجهزة الحاسوب، حيث تستهدف الشركة بيع ما يتراوح بين 8 و 10 ملايين جهاز سنويًا من الأجهزة المنخفضة الثمن.

وتشير التقارير إلى أن مبيعات الشركة من أجهزة آيباد اللوحية وحواسيب ماك شهدت تراجعًا حادًا خلال الآونة الأخيرة.

وكانت صحيفة DigiTimes الكورية قد نشرت تقريرًا في وقتٍ سابق أفاد بأن آبل ستطلق حواسيب ماك بوك ذات التكلفة المنخفضة نسبيًا نهاية عام 2024 من أجل تمييزها عن إصدارات ماك بوك آير وماك بوك برو، بالإضافة إلى منافسة أجهزة كروم بوك التي تعمل بنظام كروم أو إس من جوجل وتطرحها الشركات بسعر مناسب، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأغراض التعليمية والبحثية والأعمال المكتبية الخفيفة.

وشهدت الكثير من المؤسسات التعليمية تحوّلًا تجاه تبني أجهزة كروم بوك على حساب منتجات أخرى مثل أجهزة آيباد.

ومن المنتظر أن تعقد آبل حدثًا افتراضيًا خاصًا عبر موقعها الإلكتروني وقناتها في يوتيوب نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للكشف عن حواسيب ماك جديدة.