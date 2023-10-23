فيديوأخبار قطاع الأعمال

لقاء خاص مع عبد العزيز الهليل ضمن فعاليات منتدى التقنية الرقمية 2023

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عبد العزيز الهليل المدير العام للإدارة العامة لتمكين تقنية المعلومات لدى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

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