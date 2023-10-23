لقاء خاص مع عبد العزيز الباتلي، مستشار نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة
لقاء خاص مع عبد العزيز الباتلي، مستشار نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة ضمن فعاليات منتدى التقنية الرقمية 2023.
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لقاء خاص مع عبد العزيز الباتلي، مستشار نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة ضمن فعاليات منتدى التقنية الرقمية 2023.
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لقاء خاص مع أمين التاجر، الرئيس التنفيذي لشركة INFINITEWARE ضمن فعاليات منتدى التقنية الرقمية 2023