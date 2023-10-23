كيفية استخدام مزية Audio Magic Eraser في هواتف Pixel 8

طرحت شركة جوجل في مطلع هذا العام مزية (الممحاة السحرية) Magic Eraser في تطبيق صور جوجل (Google Photos) لجميع مستخدمي هواتف Pixel مجانًا، وجميع المشتركين في خدمة Google One في الهواتف الأخرى العاملة بنظامي أندرويد و iOS، وذلك بعد أن كانت متوفرة حصريًا لمستخدمي هاتفي جوجل Pixel 6 و Pixel 7.

تسمح هذه المزية للمستخدمين بإزالة الأشخاص والعناصر غير المرغوب فيها من صورهم، وملء الأماكن الفارغة تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي سلسلة هواتف Pixel 8 الجديدة وسّعت جوجل مزية Magic Eraser بإطلاق إصدار خاص بتحرير المقاطع الصوتية يُسمى (ممحاة الصوت السحرية) Audio Magic Eraser، وهي مزية مُتاحة حصريًا في هواتف جوجل Pixel 8.

فما مزية Audio Magic Eraser، وكيف يمكنك استخدامها في هواتف Pixel 8:

أولًا: ما مزية Audio Magic Eraser

ممحاة الصوت السحرية (Audio Magic Eraser) هي مزية جديدة من شركة جوجل تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكنك استخدامها لتعديل الصوت في أي مقطع فيديو موجود في هاتف Pixel 8 أو Pixel 8 Pro.

تستخدم هواتف Pixel 8 تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل الأصوات في مقاطع الفيديو وفصلها إلى مقاطع متعددة، ويمكنك بعد ذلك إزالة أصوات محددة، وتحسين الصوت العام في مقطع الفيديو.

ثانيًا: كيفية استخدام Audio Magic Eraser في هواتف Pixel 8 الجديدة

تتميز هذه المزية بأنها سهلة الاستخدام، وفيما سنوضح كيفية استخدامها في هاتفي جوجل Pixel 8 و Pixel 8 Pro:

افتح تطبيق (صور جوجل) Google Photos في هاتف Pixel 8 أو Pixel 8 Pro. اختر واحدًا من مقاطع الفيديو المتوفرة في الهاتف. انقر فوق زر (تحرير) Edit ، ثم انقر فوق خيار (الصوت) Audio في الجهة السُفلية. انقر فوق خيار (ممحاة الصوت) Audio Eraser. بعد أن تحدد هذه المزية جميع الأصوات، ستظهر كمقاطع صوتية منفصلة. انقر فوق المقطع الصوتي لتحريره، ثم حرّك المؤشر لتحسين الصوت. بعد الانتهاء من التحرير، انقر فوق (تم) Done . انقر فوق زر (حفظ نسخة) Save a copy لحفظ مقطع الفيديو الجديد بشكل منفصل عن مقطع الفيديو الأصلي.

الخاتمة:

تُعد مزية Audio Magic Eraser من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أضافتها جوجل إلى هواتفها الحديثة، وباستخدامها يمكنك تعديل الصوت في أي مقطع فيديو موجود في هواتف Pixel 8 سواء التقطته باستخدام كاميرا الهاتف أو أنك حصلت عليه من أي مصدر آخر.

يمكن لمستخدمي Pixel 8 و Pixel 8 Pro فقط الوصول إلى هذه المزية في الوقت الحالي، لذلك سيتعين عليك امتلاك أي من الجهازين إذا كنت ترغب في استخدام هذه المزية.