كومفولت تعلن الفائزين من الشركاء الجدد في الشرق الأوسط خلال جيتكس جلوبال 2023

أعلنت (كومفولت) Commvault، الشركة المختصة في مجال خدمات البيانات الذكية عبر البيئات المحلية والسحابية والبرمجية، الفائزين بجوائز الشركاء في معرض جيتكس جلوبال 2023، الحدث الذي عُقد في دبي الأسبوع الفائت.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، حصدت شركة G42 Cloud جائزة أفضل مزود للخدمات لهذا العام، في حين حصلت شركة Cell Information Technology على جائزة شريك العام، وفاز بجائزة Metallic Partner of the Year لهذا العام شركة MDX Solutions، ونالت شركة Intersec Systems جائزة أفضل نجم صاعد لهذا العام، وتُوِّجت شركة NX Digital Technology بجائزة أفضل شريك أمني لهذا العام.

أما في سوق المملكة العربية السعودية، فقد حصلت شركة MDS لأنظمة الحاسوب على جائزة شريك العام، فيما فازت شركة Crayon KSA بجائزة Metallic Partner of the Year، وحصلت شركة Digital Oasis على جائزة النجم الصاعد لهذا العام.

وأعلنت كومفولت عن أربع جوائز فردية ذهبت إلى كل من طارق جودة، وستارلينك، ومكرم محمد الطلافحة، وأحمد كبارة الذين حصد كل منهم جائزة أفضل مطور أعمال لهذا العام، وفازت شركة Cell Information Technology بجائزة أفضل صفقة مدفوعة بالشريك لهذا العام، فيما حصد نورس حدادين، من شركة Cell Information Technology بجائزة الشخصية الفنية لهذا العام، وحصلت شركة StorIT Distribution على جائزة الموزع لهذا العام.

وقال عمرو القيسي، مدير القناة الإقليمية (الموزعين والشركاء) في كومفولت في الشرق الأوسط: «نفخر بإعلان الفائزين بجوائز الشركاء في معرض جيتكس جلوبال 2023، ويُظهر تنوع الفائزين الشراكات القوية التي أنشأتها شركة كومفولت في أنحاء الشرق الأوسط. ونبارك لجميع الفائزين ونتطلع إلى المزيد من التعاون خلال السنوات القادمة».

وسلّط فريق كومفولت خلال معرض جايتكس جلوبال 2023 الضوء على أبرز التوجهات في إدارة البيانات والحماية من برامج الفدية والتحول الرقمي في المنطقة.

وتوفر منصة حماية البيانات الحديثة من كومفولت تجربة موحدة للعملاء، لتساعدهم على تأمين بياناتهم، والدفاع عنها واستعادتها عبر مختلف منظومات العمل.