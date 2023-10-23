آخر الأخبار
- هبة عماد، مديرة المشاريع في شركة عيناك، تتحدث عن الحلول والخدمات التي تستعرضها الشركة في جيتكس جلوبال 2023
- تقرير: تكلفة مكونات هواتف آيفون 15 تصل إلى مستوى قياسي
- سامي عيسى، مدير أول تفتيش، مدينة دبي اللوجستية، متحدثًا عن مشاركة جمارك دبي في معرض جيتكس جلوبال 2023
- كومفولت تعلن الفائزين من الشركاء الجدد في الشرق الأوسط خلال جيتكس جلوبال 2023
- طلال الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، أكاديمية سيف بن زايد، متحدثًا عن مشاركتهم في معرض جيتكس جلوبال 2023
- حكومة أبوظبي تختتم مشاركتها في جيتكس 2023 بتسجيل أرقام قياسية للزوار والشراكات الإستراتيجية
- محمد الحوسني، موظف، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، متحدثًا عن مشاركتهم في معرض جيتكس جلوبال 2023
- خالد الناصر، مدير إدارة الذكاء الاصطناعي، شرطة دبي، متحدثًا عن مشاركتهم في معرض جيتكس جلوبال 2023
- كاسبرسكي لاب تستعرض حلولها في جيتكس جلوبال 2023
- لوجيتك تقدّم حلولها التي يدعمها الذكاء الاصطناعي في جيتكس جلوبال 2023
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