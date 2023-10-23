سامسونج تقدم لعملائها في المملكة اشتراكًا حصريًا في باقة شاهد VIP +Sports

أعلنت شركة سامسونج عقد شراكة مع منصة بث المحتوى العربي (شاهد) Shahid التابعة لمجموعة (إم بي سي) MBC، وذلك بهدف تعزيز تجربة المشاهدة لمتابعي البرامج والأحداث الرياضية من عملائها في المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الشراكة ستقدم سامسونج لعملائها في المملكة اشتراكًا لمدة تصل إلى عام واحد في باقة VIP +Sports عند شراء أي من أجهزة التلفاز التابعة لها المشمولة في العرض.

ويشمل هذا العرض مجموعة من أجهزة التلفاز من سامسونج، ومن ذلك: التلفازات التي تأتي بدقة 8K، وأجهزة التلفاز بتقنية OLED، وأجهزة التلفاز بتقنية Neo QLED، وأجهزة التلفاز من مقاس 98 بوصة.

وتتيح باقة VIP +Sports للمشتركين مشاهدة قنوات الرياضية السعودية المباشرة بتقنية HD، ومشاهدة جميع مسابقات كرة القدم المهمة في المملكة، مثل: بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا. بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الرياضية الحصرية، والأحداث والألعاب الرياضية العالمية.

وتعليقًا على هذا الشراكة، قال (هيونغ بن جو)، المدير العام لشركة سامسونج السعودية: «نسعد بهذه الشراكة مع منصة شاهد التي سنقدم من خلالها تجارب ترفيهية مميزة لعملائنا الكرام».

وأضاف: «إن سعي سامسونج المستمر في الابتكار، إلى جانب عروض المحتوى المتنوعة من شاهد، سيوفران للجمهور السعودي مزيجًا فريدًا من التقنية العالية والمحتوى الرياضي المتميز».

وتمثّل شراكة شاهد وسامسونج تحالفًا بين اثنتين من روّاد التكنولوجيا والترفيه، إذ تجمع بين قوّة نظام سامسونج الذي يضم تقنيات حديثة، مثل: تقنية (دولبي آتموس) Dolby Atmos، وتجربة المشاهدة على شاشات سامسونج المتطورة، ومكتبة المحتوى الرياضي الشاملة التي تقدمها شاهد من خلال تطبيقاتها. مما يقدم للمشاهد تجربة فريدة عند متابعة الأحداث الرياضية مباشرة من منازلهم.

وتتصدر سامسونج السوق العالمي لأجهزة التلفاز للعام السابع عشر على التوالي، وذلك بفضل حرصها الدائم على التميز في تشكيلة منتجاتها المتميزة، خاصة: أجهزة التلفاز العاملة بتقنية Neo QLED المتطورة.