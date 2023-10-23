تقرير: تكلفة مكونات هواتف آيفون 15 تصل إلى مستوى قياسي

أفادت صحيفة نيكي آسيا (Nikkei Asia) اليابانية بارتفاع تكلفة مكونات هواتف آيفون 15 الجديدة مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وقالت الصحيفة في تقريرٍ جديدٍ لها إنها أجرت عملية تفكيك للإصدار الأساسي من هاتف آيفون 15 برو ماكس بالتعاون مع مؤسسة فورمالهوت (Formalhaut) للحلول التقنية، لتحديد المكونات الأساسية المُستخدمة وتقدير أسعارها.

وأظهرت الصحيفة في تقريرها أن تكلفة مكونات إصدار آيفون 15 برو ماكس بسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت يبلغ 558 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 12% مقارنة بهاتف آيفون 14 برو ماكس.

وبلغ سعر معالج آبل A17 برو زهاء 130 دولارًا، وسعر الشاشة نحو 115 دولارًا، والإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم قرابة 50 دولارًا، بزيادات متفاوتة عن العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن تكلفة مكونات الإصدارات المماثلة من عام 2018 حتى عام 2021 كانت تتراوح بين 400 و 450 دولارًا، مما يعني أن آبل تواجه ارتفاعًا في أسعار المكونات حاليًا مقارنةً بالأعوام السابقة.

وجدير بالذكر أن تلك التكلفة تركز بشكل أساسي على المكونات المادية لهواتف آيفون، ولا تأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور الأخرى، مثل البحث والتطوير والتسويق والشحن وغيرها من التكاليف التشغيلية واللوجستية.

ومن جهة أخرى، فإن أسعار ذواكر التخزين الداخلية تراجعت عالميًا نتيجة لتراجع الطلب عليها، وهو ما سمح لآبل بمضاعفة السعة التخزينية الأساسية بالتكلفة نفسها، حيث تطرح آبل هاتف آيفون 15 برو ماكس بسعر يبدأ من 1200 دولارٍ أمريكي.

وتوقعت الصحيفة استمرار ارتفاع أسعار المكونات، وهو ما قد يؤدي إلى رفع أسعار هواتف آيفون 16 العام المقبل.