أفضل هواتف سوني في عام 2023

تتميز شركة سوني (Sony) بإنتاج الإلكترونيات العالية الجودة، فهي تُتنج سماعات بمواصفات قوية، وأجهزة بلاستيشن، وكاميرات احترافية، وهواتف ذكية وغيرها.

تأتي هواتف سوني بمواصفات متفاوتة، وتتميز الطُرز الحديثة بتحسينات كبيرة في نظام الكاميرا مثل: هاتف سوني Xperia 1 V الذي يحتوي على نظام كاميرا احترافي مما يجعله خيارًا مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي.

تتوفر العديد من هواتف سوني الأخرى التي تتمتع بمواصفات مختلفة وتُباع بأسعار متفاوتة، وسنذكر فيما يلي مواصفات بعضٍ من أفضل هواتف سوني في عام 2023:

1- هاتف سوني Xperia 1 V:

يحتوي هاتف Sony Xperia 1 V على العديد من المزايا المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، فهو يأتي مع نظام كاميرا قوي، ويحتوي على مجموعة متنوعة من الأدوات في تطبيق الكاميرا التي تتيح لك ضبط إعدادات التصوير يدويًا بما يتناسب مع الصورة التي تود التقاطها، وغير ذلك العديد من المزايا الخاصة بالتصوير.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (OLED) بمقاس قدره 6.5 بوصات، وبدقة قدرها 3840 × 1644 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم تقنية HDR10.

ويعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يُباع هاتف Xperia 1 V بسعر قدره 1400 دولار للطراز ذي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت. ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك قراءة مقال: مراجعة لهاتف سوني Xperia 1 V الجديد.

2- هاتف سوني Xperia 5 V:

يضم هاتف سوني Xperia 5 V شاشة من نوع (OLED) بمقاس قدره 6.1 بوصات وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2520 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 449 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

ويحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

يُباع هاتف Sony Xperia 5 V بسعر يبدأ من 849 جنيهًا استرلينيًا. ويمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف في مقال: هاتف سوني Xperia 5 V الجديد.. إليك المواصفات والسعر.

3- هاتف Sony Xperia 5 III:

يضم هاتف Sony Xperia 5 III شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات، وبدقة قدرها 2520 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يعمل هاتف سوني Xperia 5 III بمعالج (Snapdragon 888 5G) من كوالكوم الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.84 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة تبلغ 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت.

يُباع هاتف Sony Xperia 5 II بسعر قدره 600 دولار للإصدار ذي ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 128 جيجابايت.

4- هاتف Sony Xperia 10 V:

يضم هاتف Sony Xperia 10 V شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات، وبدقة قدرها 2520 × 1080 بكسلًا.

ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يعمل هاتف سوني Xperia 10 V بمعالج (Snapdragon 695 5G) من كوالكوم الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

ويحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 128 جيجابايت.

يُباع هاتف Sony Xperia 10 V بسعر قدره 349 جنيهًا استرلينيًا.

5- هاتف Sony Xperia PRO-I:

يضم هاتف Sony Xperia PRO-I شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.5 بوصات، وبدقة قدرها 3840 × 1644 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يعمل هاتف سوني Xperia PRO-I بمعالج (Snapdragon 888 5G) من كوالكوم الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.84 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة تبلغ 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 512 جيجابايت.

يُباع هاتف Sony Xperia PRO-I بسعر قدره 1000 دولار.