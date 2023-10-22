هاتف OnePlus Open الجديد.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت شركة ون بلس قبل يومين هاتفها القابل للطي الأول OnePlus Open الذي يتمتع بتصميم أنيق وجذاب، ويحتوي على العديد من المزايا التي ستجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف القابلة للطي.

يعمل هذا الهاتف بمعالج قوي من كوالكوم وهو (Snapdragon 8 Gen 2)، ويضم شاشة عالية السطوع وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يأتي مع نظام كاميرا بمواصفات قوية، ويضم بطارية بسعة كبيرة وتدعم الشحن السلكي السريع.

وفيما يلي سنذكر المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus Open القابل للطي الجديد:

التصميم:

يأتي هاتف OnePlus Open بتصميم أنيق مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ويأتي باللون الأسود (Voyager Black) مع جهة خلفية من الجلد الصناعي أو باللون الأخضر (Emerald Dusk) مع جهة خلفية من الزجاج.

تحتوي الجهة الخلفية العُلوية على إطار دائري كبير وبارز يضم عدسات الكاميرات الخلفية، ويحتوي هذا الهاتف على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي، ويتمتع OnePlus Open بمقاومة لرذاذ الماء بحسب تصنيف IPX4.

الشاشة:

يضم OnePlus Open شاشة خارجية من نوع (LTPO3 Super Fluid OLED) بقياس قدره 6.31 بوصات، وبدقة قدرها 2484×1116 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2800 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما الشاشة الداخلية فهي من نوع (LTPO3 Flexi-fluid AMOLED) بقياس يبلغ 7.82 بوصات، وبدقة قدرها 2440×2268 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2800 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف OnePlus Open بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (OxygenOS 13.2)، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 16 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 512 جيجابايت.

ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4805 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 42 دقيقة، كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

يدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف OnePlus Open كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.6، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 480 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية الداخلية، فتأتي بدقة قدرها 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

هاتف ون بلس OnePlus Open القابل للطي مُتاح للحجز الأولي بسعر قدره 1500 دولار، وتستمر الطلبات الأولية حتى 26 أكتوبر، وسيحصل الذين يطلبون الهاتف سابقًا على سماعات OnePlus Buds 2 Pro مجانًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus Open: