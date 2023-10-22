دبي تستضيف “ملتقى النشر الرقمي” يوم الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي الثقافة) بالشراكة مع مكتبة محمد بن راشد، انطلاق النسخة الثانية من “ملتقى النشر الرقمي” يوم الأربعاء المقبل، وذلك لتعزيز دور الهيئة في معالجة التحديات التي تواجه قطاع النشر الرقمي، والخروج بحلول مبتكرة وتوصيات قابلة للتنفيذ لدعم النهوض بهذا القطاع الحيوي.

يشارك في الملتقى – الذي تستضيفه مكتبة محمد بن راشد – نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين، والناشرين والمتخصصين والمثقفين والأدباء، الذين سيثرون بخبراتهم وأفكارهم ورؤاهم فعاليات الملتقى.

ويشهد الملتقى تنظيم ندوة رئيسية بعنوان: “مستقبل النشر الرقمي في الإمارات”، يشارك فيها سعادة المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، وسعادة د. عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.

ويستهل الملتقى فعالياته بورشة تعريفية من تنظيم مركز دبي للأمن الإلكتروني بعنوان: “النشر الآمن على المنصات الرقمية”، تتناول العديد من الجوانب المتعلقة بأمن المحتوى على المنصات الرقمية التي قد يتعرض لها الناشر.

كما يصاحب ملتقى النشر الرقمي «مختبر العصف الذهني» الذي يضم مجموعة من دُور النشر الإماراتية المحلية، ويلقي الضوء على رؤاها المستقبلية وتوصياتها في مجال النشر الرقمي.

ويتضمن الملتقى العديد من الجلسات التفاعلية المتوازية، منها: جلسة «النشر في عصر الرقمنة: الذكاء الاصطناعي – الفرص- التحديات»، وتتطرق إلى الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات المرتبطة به، أما الجلسة الثانية فهي بعنوان: “سوق النشر الرقمي: تطور ومستقبل”، بينما تناقش الثالثة موضوع: “تقنيات النشر الرقمي بين الأثر والتأثير”.

وسيتضمن الملتقى العديد من الجلسات التفاعلية المتوازية، ومنها: جلسة “النشر في عصر الرقمنة: الذكاء الاصطناعي – الفرص – التحديات”، وتتطرق إلى الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات المرتبطة به. وسيدير الجلسة الكاتبة إيمان اليوسف بحضور ومشاركة شريف بكر، مدير دار العربي للنشر، وشادي الحسن، المدير التنفيذي لشركة رفوف.

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان: “سوق النشر الرقمي: تطور ومستقبل”، يشارك فيها سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتبة أميرة بو كدرة، الشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات غاف، والكاتبة الدكتورة اليازية خليفة السويدي، مدير ومؤسس الفُلك للترجمة والنشر، ويديرها الإعلامي غيث الحوسني.

وتناقش الجلسة الثالثة التي تديرها أمل شيخان، موضوع: “تقنيات النشر الرقمي بين الأثر والتأثير”، ويشارك فيها أحمد الياسي من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومصطفى يوسف من كليات التقنية العليا.

كما يشمل برنامج الملتقى جلسة افتراضية تديرها الإعلامية رشا رمضان بعنوان: “دور النشر الرقمي في الاستدامة” مع الخبير عماد أبو عيد.

والجدير بالذكر أن ملتقى النشر الرقمي سيوفر مساحات إبداعية وتفاعلية لجمهوره من خلال منصة رفوف، ومنصة نون، ومنصة زودياك ميديا، التي من شأنها تعريفهم بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين بكيفية نشر إصداراتهم ضمن تطبيقات الكتب الصوتية والرقمية، وآلية إدراجها والترويج لها وعرضها.