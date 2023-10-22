دائرة التمكين الحكومي توقع مذكرات تفاهم جديدة خلال جيتكس جلوبال 2023

أعلنت دائرة التمكين الحكومي والجهات الحكومية التابعة لها توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم الجديدة مع مجموعة من أهم الشركات التكنولوجية في معرض جيتكس جلوبال 2023.

وتهدف جميع هذه المذكرات إلى دعم التحول الرقمي في الإمارة وتعزيزه، بما يتماشى مع الشعار الذي تبناه جناح حكومة أبوظبي 2023 في معرض جيتكس «نقود المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي».

وأكّد أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس في دائرة التمكين الكومي: «تنسجم الاتفاقات الجديدة التي أعلنا توقيعها مع كبرى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا مع سعينا لتعزيز جهودنا لتشكيل مستقبل هذه الخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي. ونتطلع إلى ما ستحققه هذه العلاقات المثمرة في المستقبل، الذي سيكون في مصلحة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي بلا شك».

وشملت الاتفاقات الموقعة جوانب مختلفة من منظومة الخدمات الرقمية لحكومة أبوظبي، إذ شهد معرض جيتكس جلوبال 2023 توقيع دائرة التمكين الحكومي مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت إلى ضمان تزامن الخدمات، في حين ركزت الاتفاقية التي وقعتها الدائرة مع شركة RationalTech في تقديم حلٍ مؤتمت لاجتماعات لجنة المشتريات، وليوفر إمكانية التسجيل التلقائي لمحاضر الجلسات والتصويت.

وقد ركّزت الاتفاقية الثالثة، التي وقعتها دائرة التمكين الحكومي مع شركة (تريند مايكرو)، في موضوع أمن المراسلات الإلكترونية وتنفيذ بوابات أمنية موحدة ومركزية لحماية جميع الجهات الحكومية في أبوظبي من التهديدات المرتبطة برسائل البريد الإلكتروني.

وكانت الاتصالات هي محور الاتفاقية الرابعة التي جمعت بين دائرة التمكين الحكومي وشركة Intalio، وتشمل اتفاقية الشراكة هذه تطوير حل متعدد المستأجرين يُمكّن الجهات الحكومية في أبوظبي من إدارة مراسلاتها عبر منصة مركزية وآمنة، مع الحفاظ على امتيازات الوصول وفصل البيانات والخصوصية.

ومن جهة أخرى، تهدف اتفاقية الدائرة مع شركة ePAM إلى توفير منصة موحدة سهلة الوصول توفر المعلومات ذات الصلة برأس المال البشري في مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي، ما يسمح بعرض المعلومات الأساسية بطريقة سلسة وبسيطة.

وستوفر اتفاقية دائرة التمكين الحكومي مع شركة البرمجيات (سيرفس ناو)، التابعة لمجموعة KPMG، منصة مشتركة لإدارة خدمات المؤسسات الحكومية للدائرة.

وفي المقابل، ستشهد الاتفاقية مع Chainsys إجراء تقييمٍ شاملٍ للبيانات وتكاملها مع الأنظمة المستهدفة في مجال المشتريات وإدارة رأس المال البشري والتمويل والمشاريع الرأسمالية.

ومن جهته، قال فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي: «تلعب الشراكات دورًا محوريًا في تمكين التحول الرقمي المستمر لحكومة أبوظبي. وستعمل الاتفاقات التي وقعناها خلال معرض جيتكس جلوبال 2023 على تمكين العمليات المبسطة ومنهجيات التعاون المتبعة لحل المشكلات، كما ستساهم في إرساء المعايير لتقديم أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية».

وإضافةً إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها دائرة التمكين الحكومي، وقع مركز الإحصاء – أبوظبي، التابع لدائرة التمكين الحكومي، شراكتين مع غرفة أبوظبي لتحقيق التحول التنظيمي ومع وزارة التربية والتعليم لتكامل البيانات.

كما أبرم المركز اتفاقات مع مجموعة G42 وشركة آي بي إم لتقديم حلول تحويلية لدائرة التمكين الحكومي لضمان إدارة موحدة للبيانات واتباع إستراتيجية تطلعية للبيانات، إضافةً إلى شراكة مع شركة (بريسايت) لحلول الذكاء الاصطناعي لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات.

جدير بالذكر أن العديد من اتفاقات الشراكة وُقِّعت أيضًا مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة (تم)، التي تهدف إلى إضافة العديد من المزايا والوظائف والخدمات إلى المنصة.

وقد وُقِّعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات، ومن ذلك: (سالك)، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، وأمن المنافذ، واتصالات، ودو، وشوري، وتينسنت، وأدنوك سيتي غاز.