حلول عِلم الرقمية المبتكرة تجذب المهتمين في مجالات «مدن المستقبل»

اختتمت (عِلم)، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية، مشاركتها الناجحة في فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال 2023، وسط إقبال واسع من جانب المهتمين بالحلول والخدمات الخاصة بالرقمنة، بهدف استكشاف ما هو جديد في هذه المجال.

وكانت الشركة قد استعرضت خلال أيام مشاركتها مجموعة من أحدث حلولها وخدماتها الرقمية الذكية المخصصة لتلبية احتياجات العملاء في العديد من المجالات، لا سيما تلك التي تلبي احتياجات مدن المستقبل.

ووقّعت (عِلم) مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الفاعلة في القطاع، أبرزها: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة أونك العمانية، وسايشيلد للتكنولوجيا، وشركة نيكسبلين الإسبانية.

وشهد جناح (عِلم) زيارات رفيعة المستوى شملت زيارة نائب وزير الحج والعمرة، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ونائب رئيس القطاع للخدمات المساندة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ونائب الرئيس للتحول الرقمي وإدارة البيانات للهيئة السعودية للبحر الأحمر، ووفد الهيئة العامة للموانئ السعودية، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية في المملكة المغربية، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، بالإضافة إلى وفد من وزارة التحول الرقمي والابتكار الموريتانية، ووفد وزارة الاتصالات الباكستانية.

وتميزت مشاركة (عِلم) في دورة هذا العام بعرضها العديد من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة المصممة للعديد من القطاعات لبناء مدن المستقبل، ومن ذلك: الأمان الذكي، والاقتصاد الرقمي، وذكاء الأعمال، والصحة الذكية، والحكومات الذكية، والنقل المتقدم.

وفي مجال الأمان الذكي، قدمت الشركة تقنية البوابة الذكية، ومنصة زاول الرقمية، والمنصة الرقمية للتصاريح الأمنية لهيئة الطيران المدني، ومنصة سلامة الرقمية، ومنصة أمن الرقمية.

وفي مجال الاقتصاد الرقمي، عرضت الشركة خدمة دخلي، وخدمة شيبر، ومنصة مزادات، ومنصة ضامن، ومراكز الزوّار. وعلى صعيد ذكاء الأعمال، استعرضت (عِلم) منصة رابط، ومبادرة التفتيش الذكي، ومنصة إنترنت الأشياء، ومنصة امتياز، ومنصة أساس.

وفي مجال الصحة الذكية، قدمت الشركة منصة واحد، خدمة إفادة، منصة مستمر، منصة نشرة، بالإضافة إلى استعراض خدمتي الفحص الموسع والتطعيم. وفي مجال الحكومات الذكية، قدّمت (عِلم) منصة أبشر وتطبيقها للهواتف الذكية، وخدمة التفتيش الذكي، ومنصة استحقاق، ومنصة خبرة، وخدمة مقيم، وخدمة يقين.

واستعرضت (عِلم) في مجال النقل المتقدم مجموعة من الحلول والخدمات، ومن ذلك: خدمة تم، والمنصة والتطبيق الإلكتروني موجز، ونظام مسارات الرقمي، ومنصة توصيل، وتطبيق ارتح، ومنصة بيانات تِك.