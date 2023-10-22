أفضل هواتف هواوي في عام 2023

تُعدّ شركة (هواوي) Huawei من أبرز شركات تصنيع الهواتف الذكية، وتتنافس هواتفها مع هواتف سامسونج وآبل، وتتميز بأنها تُنتج هواتف تتمتع بمواصفات ومزايا بمستويات متنوعة لتناسب المستخدمين من مُختلف الفئات.

ومع أن خدمات جوجل غير متوفرة في هواتف هواوي، فإن الشركة تعمل باستمرار على تطوير نظام التشغيل HarmonyOS الخاص بها ومتجر التطبيقات Huawei App Gallery لتوفير تجربة استخدام مثالية.

تتوفر العديد من هواتف هواوي القوية والمتوسطة في الأسواق، وفيما يلي سنذكر مواصفات بعض أفضل هواتف هواوي في عام 2023:

1- هاتف Huawei Mate X3:

Huawei Mate X3 هو هاتف قابل للطي أفقيًا على غرار سلسلة هواتف سامسونج Galaxy Fold، ويضم شاشة رئيسية من نوع (OLED) بقياس قدره 7.85 بوصات، وبدقة قدرها 2496 × 2224 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا. أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2504 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا.

يضم هاتف هواوي Mate X3 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية الداخلية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

يعمل هاتف هواوي Mate X3 بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 1) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1.

ويحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة تبلغ 4800 ميلّي أمبير/ الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 7.5 واط. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يتوفر هاتف هواوي Mate X3 القابل للطي في المملكة العربية السعودية، بالإصدار ذي ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 512 جيجابايت بسعر قدره 6999 ريالًا سعوديًا.

2- هاتف Huawei P60 Pro:

يضم هاتف Huawei P60 Pro شاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 2700 × 1220 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 1) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1.

ويحتوي على بطارية بسعة تبلغ 4815 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 88 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هاتف Huawei P60 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

يُباع هاتف هواوي P60 Pro بسعر يبدأ من 3599 ريالًا سعوديًا.

3- هاتف Huawei Mate 50 Pro:

يضم هاتف Huawei Mate 50 Pro شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.74 بوصات، وبدقة قدرها 2616 × 1212 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 1) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.0.

ويحتوي على بطارية بسعة تبلغ 4700 ميلّي أمبير/ الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هاتف Huawei Mate 50 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

يُباع هاتف هواوي Mate 50 Pro بسعر يبدأ من 2999 ريالًا سعوديًا.

4- هاتف HUAWEI nova 11 Pro :

يضم هاتف HUAWEI nova 11 Pro شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 2652 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 778G 4G) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.0.

ويحتوي على بطارية بسعة تبلغ 4500 ميلّي أمبير/ الساعة وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في 15 دقيقة. ويتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هاتف HUAWEI nova 11 Pro كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فهي ثنائية العدسات، وتأتي الأساسية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثانية بدقة قدره 60 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

يُباع هاتف هواوي nova 11 Pro بسعر قدره 2599 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

5- هاتف HUAWEI nova 11:

يضم هاتف HUAWEI nova 11 شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2412 × 1084 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 778G 4G) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.0.

ويحتوي على بطارية بسعة تبلغ 4500 ميلّي أمبير/ الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، ويتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هاتف HUAWEI nova 11 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 60 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.