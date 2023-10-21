وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق أول مركز تميّز بالذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أول مركز تميّز بالذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي على المستوى الاتحادي بهدف تعزيز مسيرة التحول الرقمي في مجال البيانات الصحية وتوظيف التقنيات الذكية في تطوير كفاءة خدماتها وجودتها، وإرساء منظومة خدمات رقمية متكاملة تسعد المتعاملين وتوفر لهم أفضل الخدمات المستدامة والمبتكرة.

وجاء إعلان إطلاق مركز التميّز خلال مشاركة الوزارة في فعاليات جيتكس جلوبال 2023 بدبي، الذي انعقد خلال المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. إذ تعرض الوزارة حزمة من مشاريعها الرقمية وأحدث الأنظمة والحلول التقنية، لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية، وترسيخ مكانتها كواحدة من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي.

وكشفت الوزارة أن اختصاص مركز التميّز الذي خُصص له كوادر إماراتية لإدارة هذه التقنية المتطورة بالتعاون مع (ساس)، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات التي سيغطي خبراؤها سبعة مجالات من الخبرة، وهي: تراخيص المنشآت الطبية، إذ سوف يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية اختيار المواقع لبناء المستشفيات أو المراكز الطبية. من خلال ربط نتائج هذه التحليلات بالمستثمرين قبل تقديم طلبات التراخيص للمرافق الطبية. سيُدعم أيضًا الأطباء في تأمين التراخيص اللازمة وفقًا لاحتياجات الدولة.

كما يتضمن مركز التبرع وزراعة الأعضاء لمطابقة الفحوصات بين المتبرعين والمرضى، مما يساعد على تسهيل عمليات نقل الأعضاء وإعطاء الأولوية للحالات الحرجة داخل الدولة وخارجها. وسيُستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي في تحليل نتائج الفحوصات الشعاعية مما يزيد من كفاءة تشخيص الحالات. كما يتضمن إطلاق مختبر للذكاء الاصطناعي في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وبالإضافة إلى مجال إدارة المخزون الإستراتيجي للأدوية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لربط قواعد البيانات وتحليل الاستخدام لوضع إستراتيجيات التوزيع وفقًا للاحتياجات الضرورية. وتتبع شحن الأدوية من البلد المصنع لحد تسليمها للمرضى، مع ربطه بأنظمة أخرى في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن مركز التميّز سوف يعزز تحليل بيانات المواليد والوفيات، مما يساعد في تحسين فهم الأسباب وتحليل البيانات. كما يؤدي دورًا بارزًا في إدارة مركز الأزمات والطوارئ والكوارث التابع للوزارة. فضلًا عن إدارة أمان المعلومات وتحليل البيانات الضخمة، مما يساهم في تعزيز الأمن السيبراني في شبكة الوزارة.

وفي إطار تسليط الضوء على أهداف مركز التميّز، أكد علي أحمد الدشتي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن إطلاق المركز يأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير الخدمات الرقمية من خلال إدماج أحدث التقنيات في الخدمات، ومنها: الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وتطلعات مئوية الإمارات 2071.

وأشار الدشتي إلى أن إنشاء مركز التميّز بالذكاء الاصطناعي يأتي ضمن مشروع مشترك بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركة (ساس) الرائدة في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع رؤية القيادة بالاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، وذلك عبر توظيف البيانات الضخمة للمساعدة في التحليل التنبؤي للمعلومات واتخاذ قرارات أكثر فاعلية. فضلًا عن استقطاب نخبة من الكفاءات البحثية المحلية لدفع الابتكار التكنولوجي الذي يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي مزدهر ومثال رائد للحكومات الرقمية، بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وقال سمير خوري، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الصحة الرقمية بالإنابة إن إطلاق مركز التميّز بالذكاء الاصطناعي يأتي في إطار تطبيق أفضل الممارسات المبنية على البيانات، لتطبيق أفضل وسائل التخطيط الإستراتيجي واتخاذ القرارات بناءً على قواعد بيانات تساعد في تقييم أداء الخدمات الصحية وقياسها، التي تُعدّ من أهم عناصر إعداد الخطط والسياسات وضمان التوزيع الأمثل للموارد والخدمات الصحية بفاعلية لتعزيز صحة المجتمع وتحديث المؤشرات الصحية.

وأوضح سمير خوري أن المركز سيعمل على تطوير نماذج تحليلية وتنبؤية عالية الجودة في عملياته بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومصادر البيانات المتقدمة، بهدف توفير تحليلات وبحوث موثوقة وعالية الجودة تساهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، ستعزز هذه الشركة مع (ساس) من الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في تطوير حلول رقمية سريعة وفاعلة لمعالجة البيانات الضخمة.

ومن جانبه قال ميشال الغريّب، المدير التنفيذي لدى (ساس) في الإمارات العربية المتحدة: «مع التقنيات المتطورة، مثل: التحليلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي التي تشكل مجتمعنا، تلتزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالريادة في هذه التطورات. وهدفنا الرئيس هو توسيع تطبيق الذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة حياة المتعاملين والمجتمع رفاهيتهما، من خلال تطوير مستقبل القطاع الصحي في الإمارات القائم على الذكاء الاصطناعي.