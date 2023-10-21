وزارة الصحة ووقاية المجتمع تختتم مشاركتها في جيتكس جلوبال 2023

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بنجاح مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 الذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، إذ استعرضت فيه الوزارة حزمة من أحدث مبادراتها ومشاريعها الصحية الذكية، من خلال تقديم حزمة متجددة من الحلول الرقمية.

وشهدت منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الحدث التقني الأهم على مستوى المنطقة، إقبالًا من الزوار والمهتمين والمسؤولين وكبار الشخصيات، بالإضافة إلى أن المشاركة شكّلت فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع الشركات الخاصة الإقليمية والعالمية المتخصصة.

وأكدّ أحمد علي الدشتي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في جيتكس جلوبال 2023 لعرض أحدث مشاريعها وخدماتها الصحية المبتكرة التي تتماشى مع خططها لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وإستراتيجيتها المستقبلية القائمة على تسريع عمليات الرقمنة في الخدمات، وذلك بناءً على مؤشرات إستراتيجية الحكومة الرقمية 2025، ووفق توجيهات القيادة الحكيمة، في استشراف مستقبل الخدمات الصحية لتغدو ذكية ومتكاملة وسهلة وسريعة ومصممة لتلبية احتياجات المتعاملين، بالاستفادة من بنية تحتية رقمية عالمية المستوى.

وأكد سمير الخوري، مدير إدارة الصحة الذكية بالإنابة، أن المشاريع والخدمات الصحية التي طرحتها الوزارة في جيتكس جلوبال 2023 هذا العام على مدى خمسة أيام، حظيت باهتمام روّاد المعرض وزواره، من خلال اطلاعهم على الحلول الرقمية الصحية المبتكرة التي تقدمها الوزارة وفق أحدث التقنيات، وذلك في إطار سعيها للارتقاء بالقطاع الصحي وإحداث نقلة نوعية في دمج تقنية المعلومات بالخدمات الصحية لتعزيز سعادة المتعاملين.

واستعرضت الوزارة أمام زوار المعرض عدة مشاريع، تضمنت: النسخة المحدثة من تطبيق (الحصن) بعد إضافة ميزات جديدة تشمل تطعيمات الأطفال الضرورية منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عامًا، بالإضافة إلى إطلاق أول مركز تميّز بالذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي على المستوى الاتحادي، لتطوير خدمات التراخيص وفحوصات المتبرعين بالأعضاء، وإدارة المخزون الإستراتيجي للأدوية، فضلًا عن تحليل بيانات المواليد والوفيات، وإدارة مركز الأزمات، والطوارئ، والكوارث، والأمن السيبراني.

كما أطلقت الوزارة خلال مشاركتها، سجل المنتجات الطبية المسجلة عبر تطبيق واتساب بهدف تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى معلومات بشأن الأدوية المسجلة في الدولة وتحسينه، وضمان الالتزام بالخطط العلاجية وتجنب الأخطاء الدوائية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية في مجال الخدمات الصحية.